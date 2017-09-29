При пожаре на Киевском вокзале в Москве погибли два человека Рубрики: Происшествия

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"При возгорании в бесхозном вагоне на станции "Киевская-Сортировочная" погибли двое бездомных", – сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства пожара и личности погибших устанавливаются. Как уточнил представитель столичного главка МЧС, возгорание в вагоне было ликвидировано пожарным поездом РЖД, есть пострадавшие.



"Сегодня в 18:40 на станции Москва-товарная Киевская произошло задымление в отдельно стоящем списанном вагоне, находящемся вдалеке от главных путей. На место незамедлительно прибыл пожарный поезд, который ликвидировал задымление. Так как вагон находится в тупике, на движение поездов инцидент не влияет", – сообщили в РЖД.



В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили о проверке по факту гибели двух человек при пожаре в вагоне на территории Киевского вокзала. "По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сказали в ведомстве. Двое бездомных погибли в пятницу вечером в результате пожара в вагоне на территории Киевского вокзала в центре Москвы, сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах столицы. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за вмешательства посторонних лиц."При возгорании в бесхозном вагоне на станции "Киевская-Сортировочная" погибли двое бездомных", – сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства пожара и личности погибших устанавливаются. Как уточнил представитель столичного главка МЧС, возгорание в вагоне было ликвидировано пожарным поездом РЖД, есть пострадавшие."Сегодня в 18:40 на станции Москва-товарная Киевская произошло задымление в отдельно стоящем списанном вагоне, находящемся вдалеке от главных путей. На место незамедлительно прибыл пожарный поезд, который ликвидировал задымление. Так как вагон находится в тупике, на движение поездов инцидент не влияет", – сообщили в РЖД.В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили о проверке по факту гибели двух человек при пожаре в вагоне на территории Киевского вокзала. "По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сказали в ведомстве.



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