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Платформы станций "Фили" и "Студенческая" откроют 1 октября, но закроют "Кунцевскую"
30 сентября 2017 г. | Время публикации 12:45 | Последние изменения 13:26
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Платформы станций Филевской линии "Фили" и "Студенческая" по направлению в центр откроются на месяц раньше срока, 1 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу. Между тем уже 2 октября меняется режим работы станции "Кунцевская" Филевской и Арбатско-Покровской линий в связи с ремонтом общей совмещенной платформы.

В ходе ремонтных работ на станциях "Фили" и "Студенческая" были полностью обновлены конструкции платформенных частей, построены навесы с новым светодиодным освещением. Платформы облицованы гранитом с устройством тактильной плитки для слабовидящих. На путевых стенах установлены стеклянные витражи, на станциях размещено новое навигационное оборудование в виде лайтбоксов.

Как сообщил первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов журналистам, ремонтные работы на платформах не проводились практически в течение 60 лет – с момента открытия. "Обустройство новых платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервалы движения поездов на этом участке линии метро с четырех до трех минут и повысить парность поездов с 15 до 22 в час", – уточнил Дощатов.

В то же время, как напомнили в пресс-службе метро, в рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии со 2 октября меняется режим работы станции "Кунцевская" Филевской и Арбатско-Покровской линий в связи с ремонтом общей совмещенной платформы.

На реконструкцию закрывается западный вестибюль станции "Кунцевская" Филевской линии. Продолжается ремонт и в восточном вестибюле, поэтому вход и выход пассажиров к платформе будет осуществляться только через вестибюли станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии.

Посадка и высадка пассажиров на станции "Кунцевская", следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет. Для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции "Славянский бульвар" и перейти на поезд, следующий из центра.

При этом, как уверяют в пресс-службе, время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут. Также продолжаются работы в восточных вестибюлях станций "Кунцевская" и "Филевский парк". В настоящий момент старые вестибюли полностью разобраны, и строители приступили к сооружению новых. Ремонтные работы планируется завершить к февралю 2018 года. Для входа в метро и выхода в город на станции "Филевский парк" пассажиры могут воспользоваться западным вестибюлем.

"Реконструкция Филевской линии проводится в строгом соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, все работы выполняются надежно и качественно. По плану срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года", – напомнили в пресс-службе.
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