Жителей столицы возмутили ночные смс-сообщения с предложением пополнить "Тройку" Метрополитен Рубрики: Общество

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В ночь на субботу москвичи получили от подземки по три сообщения. С помощью текстовых сообщений метро призывало пассажиров заблаговременно покупать абонементы на следующий месяц, пополнять баланс карты "Тройка" через приложение и совершать покупки в сувенирных киосках на станциях подземки.



Как сообщил 30 сентября представитель пресс-службы Московского метрополитена, столичный метрополитен разбирается в ситуации с рассылкой пассажирам рекламных СМС от подземки в ночное время. "Мы в настоящее время разбираемся в этом", – сказал собеседник агентства. Как сообщает РИАМО , жители столицы в соцсетях выразили возмущение из-за того, что метрополитен разослал рекламные смс-ки поздно ночью.В ночь на субботу москвичи получили от подземки по три сообщения. С помощью текстовых сообщений метро призывало пассажиров заблаговременно покупать абонементы на следующий месяц, пополнять баланс карты "Тройка" через приложение и совершать покупки в сувенирных киосках на станциях подземки.Как сообщил 30 сентября представитель пресс-службы Московского метрополитена, столичный метрополитен разбирается в ситуации с рассылкой пассажирам рекламных СМС от подземки в ночное время. "Мы в настоящее время разбираемся в этом", – сказал собеседник агентства.



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