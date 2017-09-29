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Жителей столицы возмутили ночные смс-сообщения с предложением пополнить "Тройку"
30 сентября 2017 г. | Время публикации 16:37 | Последние изменения 18:11
Рубрики: Общество, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Как сообщает РИАМО, жители столицы в соцсетях выразили возмущение из-за того, что метрополитен разослал рекламные смс-ки поздно ночью.

В ночь на субботу москвичи получили от подземки по три сообщения. С помощью текстовых сообщений метро призывало пассажиров заблаговременно покупать абонементы на следующий месяц, пополнять баланс карты "Тройка" через приложение и совершать покупки в сувенирных киосках на станциях подземки.

Как сообщил 30 сентября представитель пресс-службы Московского метрополитена, столичный метрополитен разбирается в ситуации с рассылкой пассажирам рекламных СМС от подземки в ночное время. "Мы в настоящее время разбираемся в этом", – сказал собеседник агентства.
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