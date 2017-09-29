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К поиску источников неприятного запаха на предприятиях Москвы и Подмосковья привлекут общественность
30 сентября 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Экология  
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Moscow-Live.ru
Группы, состоящие из представителей общественности и журналистов, 2 октября начнут открытые проверки промышленных предприятий с целью выявления источников неприятного запаха, на который жалуются жители юго-востока Москвы, а также Балашихи, Люберец и Реутова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации подмосковной Балашихи.

"У нас есть список предполагаемых источников загрязнения воздуха. Это нефтеперерабатывающий завод, мусоросжигательный завод 4, полигон "Кучино", люберецкие очистные сооружения. Со 2 октября мы начинаем открытые проверки этих предприятий совместно с общественниками и представителями СМИ", – приводятся в сообщении слова главы Балашихи Сергея Юрова.

Он отметил, что общественность проверит, какие мероприятия проводятся на территории предприятий по очистке воздуха и по предотвращению вредных выбросов в атмосферу. Глава Балашихи предложил сформировать группы до пяти человек, которые будут принимать участие в выездных проверках.

По данным администрации Балашихи, в понедельник инспекцию планируют провести на мусоросжигательном заводе, во вторник – на люберецких очистных сооружениях, в среду – на нефтеперерабатывающем заводе, в четверг группа сможет ознакомиться с работами, которые ведутся на полигоне "Кучино".

Как отметил начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Михаил Оводков, слова которого приводятся в сообщении, группу общественников планируют сопровождать инспекторы ведомства.

"Для меня стало позитивным событием то, что граждан приглашают на предприятия. Надо отдать должное, что заводы на это все-таки идут, раньше таких прецедентов не было. Например, нефтеперерабатывающий завод был закрытым, режимным объектом", – сказал он.

В пресс-службе администрации добавили, что в субботу в Балашихе перед домом культуры "Кучино" прошел митинг за тщательное расследование и выявление источника неприятного запаха на юго-востоке Москвы и области. В нем приняли участие около 100 человек. Это члены общественных организаций, гражданские активисты, экологи, жители Балашихи, Реутова, Люберец, представители Росприроднадзора.
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