Директор Гидрометцентра пообещал москвичам скорое бабье лето Рубрики: Погода

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"Мы можем говорить о раннем бабьем лете. Бабье лето - это период теплой погоды после ненастья, что мы и наблюдаем", - отметил Вильфанд. При этом он подчеркнул, что ближайшее бабье лето в этом году будет не единственным. "Мы прогнозируем еще периоды теплой погоды", - добавил специалист. Уже с 1 сентября на Европейской территории России, в том числе и в московском регионе, начнется бабье лето: в ближайшие три дня дневная температура будет превышать климатическую норму, сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда."Мы можем говорить о раннем бабьем лете. Бабье лето - это период теплой погоды после ненастья, что мы и наблюдаем", - отметил Вильфанд. При этом он подчеркнул, что ближайшее бабье лето в этом году будет не единственным. "Мы прогнозируем еще периоды теплой погоды", - добавил специалист.



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