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Тонны опасных старых батареек, которые москвичи сдают в экобоксы, отправляют неизвестно куда
31 августа 2017 г. | Время публикации 17:53
Рубрики: Экология  
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Moscow-Live.ru
В Москве и Подмосковье установлены сотни оранжевых контейнеров для сбора старых батареек, градусников и ртутных ламп. С обычным мусором их выбрасывать нельзя из-за высокой токсичности. Боксы пользуются популярностью у горожан, они же и платят немалые деньги за обслуживание контейнеров. Однако журналисты не смогли выяснить, действительно ли опасные отходы утилизируются по правилам.

Проект "Экобокс" по правильному сбору токсичных отходов существует с 2011 года. Вывозом старых батареек и ламп занимается одноименная компания. Баки опорожняют два раза в месяц. Съемочной группе "Вестей" показали, как это происходит: грузчик работает в маске и перчатках, пакеты обеззараживает специальным раствором. Впрочем, на маленьком складе на севере Москвы путь токсичного мусора заканчивается.

В компании "Экобокс" утверждают, что батарейки и лампы перерабатываются на заводе в Московской области, но сейчас он якобы закрыт на модернизацию. То же самое в компании говорили еще весной, обещая, что завод откроется "через месяц". Показать журналистам хотя бы оборудование в "Экобоксе" отказались. Где хранятся опасные отходы, им тоже не показали: большинство ящиков на складе пустует.

По адресам, указанным в документах компании, оказались жилой дом и научно-производственное предприятие. Туда на переработку тоже ничего не поступает. Не сотрудничает с "Экобоксом" и единственный в России завод по утилизации батареек в Челябинске. При этом обслуживание одного контейнера стоит 5 тысяч рублей, и платят за них горожане. В компании говорят, что половина урн бесплатные, но другая половина все равно приносит около 80 миллионов рублей в год.

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