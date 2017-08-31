Москвичей ждет день пробок в пятницу: 1 сентября, Курбан-байрам, дачники Общественный транспорт Рубрики: Автотранспорт

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Перекрытия и ограничения на дорогах будут действовать 1 сентября с 2:00 до 11:00,



Вблизи Исторической мечети перекрытия затронут Большую Татарскую улицу, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки. На Южнобутовской улице будет закрыт проезд от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи. Минскую улицу перекроют на участке от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. Около мечетей "Ярдям" и "Инам" на улице Хачатуряна будет ограничено движение по одной полосе от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы.



Станция метро "Проспект Мира" Кольцевой линии со времени открытия до 11:00 будет работать только на выход пассажиров, сообщает



"Коммерсант" со ссылкой на департамент региональной безопасности сообщает, что с 7 до 8.30 утра также будет закрыта на вход станция метро "Минская". Такой же режим действовал во время празднования



На время праздничных богослужений изменятся маршруты автобусов и трамваев, сообщает



Автобус номер 0 будет следовать до 2-го Лесного переулка. Автобусы М9, 58, 98, 103, 130, 187, 260, 692, 908, С6 могут следовать с увеличенными интервалами. На маршрутах автобусов N98 и 692 отменяется остановка "Новый Иерусалим" по четной стороне улицы Хачатуряна.



С 7:00 до окончания мероприятий автобусы А будут следовать от стадиона "Лужники" до Трубной площади. С 7:30 автобусы Б, следующие по внешней стороне Бульварного кольца, поедут по Самотечной эстакаде. С начала работы маршрута остановки у станции метро "Сухаревская" не будет, а с 7:30 на маршруте отменяются остановки "Мещанская улица", "Самотечная площадь" и "Театр кукол имени Образцова".



Ситуация на дорогах осложнится не только из-за перекрытий, прогнозирует старший научный сотрудник Института транспортной политики Высшей школы экономики Екатерина Решетова. К 1 сентября горожане возвращаются из отпусков, а в Москву едут студенты. В то же время 1 сентября - пятница, и дачники вряд ли пренебрегут возможностью съездить за город, пока держится хорошая погода. Дополнительный усугубляющий фактор - неоконченное благоустройство по программе "Моя улица". Никуда не денется и обычный трафик. Москвичей ожидает непростая пятница, на которую выпал и День знаний, и большой мусульманский праздник Курбан-байрам. Трудно придется и автомобилистам, и пассажирам общественного транспорта. Улицы вблизи московских мечетей перекроют, на некоторых станциях ограничат вход. Соответственно, нагрузка возрастет на соседних улицах и станциях. Никуда не денутся и традиционные дачные пробки, предупреждают аналитики.Перекрытия и ограничения на дорогах будут действовать 1 сентября с 2:00 до 11:00, сообщает департамент транспорта. Вблизи Московской соборной мечети будут полностью перекрыты улицы: Дурова, Щепкина от Самарской до Садового кольца, Мещанская, Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), Капельский и Выползов переулки, съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект. На участке Садового кольца от проспекта Мира до съезда на Олимпийский проспект будет ограничено движение по одной полосе.Вблизи Исторической мечети перекрытия затронут Большую Татарскую улицу, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки. На Южнобутовской улице будет закрыт проезд от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи. Минскую улицу перекроют на участке от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. Около мечетей "Ярдям" и "Инам" на улице Хачатуряна будет ограничено движение по одной полосе от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы. "Коммерсант" , добавляет, что на этом же участке временно приостановят посадку и высадку пассажиров наземного общественного транспорта.Станция метро "Проспект Мира" Кольцевой линии со времени открытия до 11:00 будет работать только на выход пассажиров, сообщает сайт московского метро . Эскалаторы для выхода в город будут включены только на подъем. Для входа в метро пассажиров просят пользоваться другими станциями в округе: "Проспектом Мира" Калужско-Рижской линии, "Сухаревской", "Достоевской" и "Комсомольской"."Коммерсант" со ссылкой на департамент региональной безопасности сообщает, что с 7 до 8.30 утра также будет закрыта на вход станция метро "Минская". Такой же режим действовал во время празднования Ураза-байрама в июне. На 26 станциях в пятницу откроются дополнительные кассовые окна, но пассажиров просят заранее позаботиться о проездных в оба конца, чтобы не создавать очередей.На время праздничных богослужений изменятся маршруты автобусов и трамваев, сообщает "Мосгортранс" . Трамвай номер 7 будет следовать от метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы, номер 19 - от Каланчевской до станции "Сокольники". Маршрут номер 9 временно отменяется.Автобус номер 0 будет следовать до 2-го Лесного переулка. Автобусы М9, 58, 98, 103, 130, 187, 260, 692, 908, С6 могут следовать с увеличенными интервалами. На маршрутах автобусов N98 и 692 отменяется остановка "Новый Иерусалим" по четной стороне улицы Хачатуряна.С 7:00 до окончания мероприятий автобусы А будут следовать от стадиона "Лужники" до Трубной площади. С 7:30 автобусы Б, следующие по внешней стороне Бульварного кольца, поедут по Самотечной эстакаде. С начала работы маршрута остановки у станции метро "Сухаревская" не будет, а с 7:30 на маршруте отменяются остановки "Мещанская улица", "Самотечная площадь" и "Театр кукол имени Образцова".Ситуация на дорогах осложнится не только из-за перекрытий, прогнозирует старший научный сотрудник Института транспортной политики Высшей школы экономики Екатерина Решетова. К 1 сентября горожане возвращаются из отпусков, а в Москву едут студенты. В то же время 1 сентября - пятница, и дачники вряд ли пренебрегут возможностью съездить за город, пока держится хорошая погода. Дополнительный усугубляющий фактор - неоконченное благоустройство по программе "Моя улица". Никуда не денется и обычный трафик.



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