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Автомобилистов возмутили невидимые бордюры перед новыми трамвайными остановками в Москве
31 августа 2017 г. | Время публикации 08:30 | Последние изменения 13:16
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Недоделки благоустройства новых трамвайных остановок в центре Москвы вызвали недовольство водителей. Перед остановками-островками поставлены бетонные отбойники без опознавательных знаков, в темноте превращающиеся в "невидимки". В соцсетях уже сообщают об одной серьезной аварии: автомобиль разбился и загорелся, налетев на такой отбойник.

Сообщество "Синие ведерки" в Facebook опубликовало фото опасного бордюра на Покровском бульваре, 3. "Ночь. Серое на черном. Знаков на самом бордюре нет, а под углом с точки зрения водителя этот бордюр не виден вообще! А что будет зимой?" - возмущается автор поста. На отбойнике, отмечают очевидцы, видны многочисленные следы колес и бамперов.




Видео с последствиями наезда машины на ограждающий трамвайные пути бордюр 27 августа выложило сообщество "Автомобилисты Москвы".




По данным корреспондента "Коммерсанта", после аварии перед остановкой спешно установили пластиковые блоки и прикрутили к временным опорам дорожные знаки "Кирпич" и "Объезд препятствия". До ремонта по программе "Моя улица" трамвайные пути на Бульварном кольце не были отделены от проезжей части, поэтому автомобили выезжали на рельсы и блокировали движение.

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Четверг, 31 августа 2017 г. // Последняя новость 13:03
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