Автомобилистов возмутили невидимые бордюры перед новыми трамвайными остановками в Москве Рубрики: Автотранспорт

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Сообщество "Синие ведерки" в









Видео с последствиями наезда машины на ограждающий трамвайные пути бордюр 27 августа выложило сообщество "Автомобилисты Москвы".









По данным корреспондента



Недоделки благоустройства новых трамвайных остановок в центре Москвы вызвали недовольство водителей. Перед остановками-островками поставлены бетонные отбойники без опознавательных знаков, в темноте превращающиеся в "невидимки". В соцсетях уже сообщают об одной серьезной аварии: автомобиль разбился и загорелся, налетев на такой отбойник.Сообщество "Синие ведерки" в Facebook опубликовало фото опасного бордюра на Покровском бульваре, 3. "Ночь. Серое на черном. Знаков на самом бордюре нет, а под углом с точки зрения водителя этот бордюр не виден вообще! А что будет зимой?" - возмущается автор поста. На отбойнике, отмечают очевидцы, видны многочисленные следы колес и бамперов.Видео с последствиями наезда машины на ограждающий трамвайные пути бордюр 27 августа выложило сообщество "Автомобилисты Москвы".По данным корреспондента "Коммерсанта" , после аварии перед остановкой спешно установили пластиковые блоки и прикрутили к временным опорам дорожные знаки "Кирпич" и "Объезд препятствия". До ремонта по программе "Моя улица" трамвайные пути на Бульварном кольце не были отделены от проезжей части, поэтому автомобили выезжали на рельсы и блокировали движение.



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