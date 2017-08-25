Управа района Арбат одобрила снос двух исторических зданий под предлогом благоустройства

Власти района Арбат анонсировали проект благоустройства территории усадьбы Лопатиных, который грозит уничтожением сразу двум объектам историко-градостроительной среды. Дело в том, что в этот раз чиновники решили не ограничиваться традиционным "бордюрингом" и укладкой плитки, а собрались снести два строения, являющихся частью усадебного комплекса. По мнению градозащитников, подобные планы сродни вандализму.
Речь идет о двух объектах, располагающихся по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 42, строения 2 и 3. Активисты движения "Хранители наследия"
отмечают, что режимы и регламенты квартала предусматривают для этих зданий только проведение реконструкции, "направленной на сохранение и восстановление в параметрах, соответствующих историческим, капитальный ремонт и модернизацию систем инженерного обеспечения строений". Представителей управы района этот факт нисколько не смутил.
Градозащитники рассказали, что на специальном совещании заместитель главы управы района Арбат по вопросам ЖКХ и благоустройства Александра Трунова и глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко в один голос заявили, что проект должен быть приведен в исполнение без согласования с департаментом культурного наследия Москвы, иначе выделенные на благоустройство деньги "могут уйти на другие цели". "Иными словами, деньги выделены и должны быть потрачены любой ценой. Пусть даже ценой сноса исторических домов", - возмутились активисты.
"Хранители наследия" также напомнили: ранее Мосгорнаследие проинформировало районных чиновников о том, что для рассмотрения возможности сноса вышеупомянутых строений необходимо предоставить ведомству полный пакет документов. К настоящему моменту соответствующие документы в Мосгорнаследие так и не поступили. "Таким образом, ссылаться на незнание исторической ценности домов и незаконности планируемых действий в арбатской управе не могут. Если снос и начнется, то это будет чистой воды вандализм", - заключили градозащитники.
Отметим, что в начале августа печальная участь постигла оранжерею усадьбы "Покровское-Стрешнево", которая обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Западное крыло оранжереи было уничтожено огнем практически полностью. Что стало причиной пожара - не известно до сих пор. По одной из версий, в этом здании уже давно поселились бомжи, которые по ночам жгли там костры. По другой версии, мог иметь место и поджог
: реставрация стоит дорого, а земли под усадьбой привлекательные.