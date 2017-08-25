Управа района Арбат одобрила снос двух исторических зданий под предлогом благоустройства

21 августа 2017 г. В подмосковном Красногорске вырубили часть приусадебного парка ради парковки торгового центра

Особое негодование местных жителей вызвало заявление главы Красногорска о том, как он восхищается природой города, сделанное вскоре после того, как власти Красногорска разрешили вырубить более четверти тысячи деревьев