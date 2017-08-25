"Урбанаторский" дорожный казус на Садовом кольце озадачил автомобилистов Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Roman Vedenissov / www.facebook.com



Водители разразились гневными комментариями в адрес "урбанаторов", ролик широко распространился в соцсетях и набрал десятки тысяч просмотров. Впоследствии выяснилось, что на самом деле поворота в данном месте нет, и на картах он не обозначен. То есть автомобилисты, сворачивая в этот заезд, не просто задевают встречную полосу, а выезжают на нее целиком. Проблема в том, что "встречкой" дорога является "только по внутренним секретным документам департамента транспорта", пишет сообщество



"Водитель должен ориентироваться на знаки и разметку! Знак, как мы знаем, в приоритете! Соответственно, пока не поставлен знак "кирпич", а по основному ходу Садового знак "только прямо", поворот на Ленинский в область РАЗРЕШЕН!" - говорится в посте. Впоследствии "кирпич" там все же поставили, но перед этим "поворот не туда" просто загородили красными пластиковыми блоками. Причем поставили их так, что водители сначала поворачивали, а потом упирались в них и попадали в ловушку. В результате автомобилисты попросту сдвинули ограждения, вновь открыв выезд.



Неразбериху внес и тот факт, что разрешенный поворот в сторону Ленинского проспекта через Зубовский бульвар еще не достроен. А после укладки нового асфальта и нанесения разметки прерывистая линия заменена на двойную сплошную. Спасает лишь знак, разрешающий разворот, отмечает сайт



В пресс-службе Центра организации дорожного движения



На Садовом кольце в районе парка Горького в результате благоустройства возник дорожный казус, вызвавший недоумение автомобилистов. 30 августа в Facebook появилось видео , на котором поток машин поворачивает с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект, но заезд настолько узок, что многие автомобили просто не вписываются в полосу. В результате водителям приходилось либо совершать маневр в два захода, либо "цеплять" встречную полосу. На участке сразу возникли пробки.Водители разразились гневными комментариями в адрес "урбанаторов", ролик широко распространился в соцсетях и набрал десятки тысяч просмотров. Впоследствии выяснилось, что на самом деле поворота в данном месте нет, и на картах он не обозначен. То есть автомобилисты, сворачивая в этот заезд, не просто задевают встречную полосу, а выезжают на нее целиком. Проблема в том, что "встречкой" дорога является "только по внутренним секретным документам департамента транспорта", пишет сообщество "Синие ведерки" "Водитель должен ориентироваться на знаки и разметку! Знак, как мы знаем, в приоритете! Соответственно, пока не поставлен знак "кирпич", а по основному ходу Садового знак "только прямо", поворот на Ленинский в область РАЗРЕШЕН!" - говорится в посте. Впоследствии "кирпич" там все же поставили, но перед этим "поворот не туда" просто загородили красными пластиковыми блоками. Причем поставили их так, что водители сначала поворачивали, а потом упирались в них и попадали в ловушку. В результате автомобилисты попросту сдвинули ограждения, вновь открыв выезд.Неразбериху внес и тот факт, что разрешенный поворот в сторону Ленинского проспекта через Зубовский бульвар еще не достроен. А после укладки нового асфальта и нанесения разметки прерывистая линия заменена на двойную сплошную. Спасает лишь знак, разрешающий разворот, отмечает сайт "За рулем" В пресс-службе Центра организации дорожного движения агентству "Москва" сообщили, что поворот с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект закрыт. Уточняется, что для съезда на Ленинский нужно повернуть через Зубовский бульвар, а затем следовать по внешней стороне Садового кольца через Крымский мост. Автомобилисты недовольны новой схемой и опасаются, что дорожная ситуация на этом участке станет катастрофической.



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