Активисты рассказали об "адище" в первый день досрочного голосования на московских выборах

29 августа 2017 г. Избирком района Соколиная Гора допустил на выборы жильцов дома-"призрака"

Дом на улице Буракова снесли еще несколько лет назад, на его месте - пустырь. Тем не менее по данному адресу прописаны несколько десятков избирателей. В районном избиркоме проблемы в этом не увидели.