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Активисты рассказали об "адище" в первый день досрочного голосования на московских выборах
31 августа 2017 г. | Время публикации 15:29 | Последние изменения 16:26
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Первый день досрочного голосования на муниципальных выборах в Москве вызвал неожиданный ажиотаж: в некоторых районах города в помещениях территориальных избиркомов было буквально не протолкнуться. В то же время активисты, которые лично присутствовали на участках, утверждают, что основную массу избирателей составляли подвезенные соцработниками "поклонники" единороссов. Кроме того, в работе самих избиркомов не обошлось без нарушений.

Администрация сообщества "Московский активист" в Facebook сообщает, что настоящее столпотворение происходило в избиркоме Южнопортового района. "Это вполне могут быть специально свезенные соцработниками сторонники "Единой России", слухи о которых уже просачивались. Это первая часть административного ресурса: людей прокачали в центре соцзащиты и еще тепленьких сразу привезли голосовать", - говорится в публикации.

Эту теорию подтверждает другой столичный активист - Дмитрий Красков. На своей странице в Facebook он пишет, что в избиркоме Южного Медведково люди на досрочное голосование пришли по квоте от соцзащиты. "Так и говорят: пришли от соцзащиты голосовать за пятерых, за которых надо. Адище какое! Хотя кто в этом сомневался?" - констатировал Красков.

Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, в свою очередь, рассказал о нарушениях на выборах мундепов в избиркомах Тверского района и Черемушек. "Людям отказывают в досрочном голосовании на том основании, что у них нет доказательств отсутствия в день выборов по уважительной причине. Это беспредел и нарушение избирательных прав", - подчеркнул Митрохин.

Политик также отметил, что в двух вышеупомянутых районах членов комиссий с совещательным голосом "держат 10 человек в комнате 5 квадратных метров, якобы у них нет другого помещения". Эту информацию подтверждают активисты из Черемушек "Команда Ч". "В помещение для досрочного голосования не помещаются даже наблюдатели. Сидячих мест для них не предусмотрено", - заявили горожане.

В партии "Яблоко" ранее уже выражали опасения, что возможность досрочного голосования на предстоящих муниципальных выборах открывает возможность "импорта электората" для правящей партии. Митрохин, в частности, отмечал, что из-за досрочного голосования контролировать весь процесс будет сложнее, а люди, которые придут на выборы 10 сентября, растворятся в толпе уже проголосовавших "наемников".
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