Улицу на юго-западе Москвы рядом с киноклубом "Эльдар" назовут в честь режиссера Рязанова

24 мая 2016 г. В Мосгордуме поддержали переименование переулка возле "Мосфильма" в честь Рязанова

В качестве одного из главных вариантов для этого рассматривается переименование 2-го Мосфильмовского переулка. Детально этот вопрос будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний комиссии МГД по культуре.