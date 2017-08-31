Заммэра похвастался умением московских властей планировать на 500 лет вперед

Столичные власти при планировании развития Москвы смотрят на 100 лет вперед, а по некоторым проектам - на 500 лет вперед, заявил сегодня глава департамента строительства Андрей Бочкарев на встрече с представителями девелоперских компаний. По его словам, строительные фирмы на подобное не способны, а потому программа реновации - именно городской проект, сообщает ТАСС.
"Город смотрит на 100 лет вперед, а по некоторым проектам на 500 лет вперед, горизонт планирования Москвы гораздо выше. Метро проектируется на 200 лет вперед. Проект реновации - это не девелопмент, это проект глобального обновления стареющего жилого фонда. Я хочу добавить, что никакой бизнес пока не в состоянии даже в ближайшем будущем с этим справиться", - подчеркнул заммэра, добавив, что "горизонт планирования" у строительных компаний составляет от 5 до 10 лет.
Он также рассказал, что первые подряды на проектирование первых 125 площадок по программе реновации планируется выставить на торги в сентябре этого года. "После этого, в конце весны, у нас будет возможность объявить торги на строительные подряды", - пояснил Бочкарев (цитата по "Интерфаксу"). Чиновник подчеркнул, что инвесторы и девелоперы смогут принимать участие в программе только в качестве подрядчиков по проектированию и строительству.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявлял, что возможность обмена площадок с девелоперами все-таки существует, хоть в настоящее время никаких подобных переговоров власти и не ведут. "Нам еще предстоит проработать юридический механизм обмена участками", - рассказывал Хуснуллин.
Отметим, что в конце апреля ВЦИОМ проводил опрос, посвященный реновации жилья. Тогда 64 процента опрошенных горожан выразили уверенность, что, в первую очередь, выгоду от "сносной программы" получит строительный бизнес
и лишь потом жители уничтоженных домов, которые переедут в новое жилье.