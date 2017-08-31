Заммэра похвастался умением московских властей планировать на 500 лет вперед

17 мая 2017 г. Москвичи назвали обогащение строительных фирм главной целью реновации

Опрос проводился среди 2200 москвичей, которые считают программу актуальной и своевременной, однако полагают, что целью ее является в первую очередь личное обогащение. Во ВЦИОМ же заявляют о высоком уровне поддержки программы.