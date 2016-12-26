В Третьяковку будут пускать по именным билетам Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



В коллекции Пинакотеки Ватикана находятся около 470 полотен, в Москву привезли десятую часть, причем не из запасников, а из основной экспозиции. Картины Караваджо, Рафаэля Санти, Джованни Беллини, Гверчино, Пьетро Перуджино и Гвидо Рени чрезвычайно редко покидают Ватикан, поэтому их показ в Третьяковской галерее, который продлится до 19 февраля, считается одним из самых значимых событий в череде европейских выставок.



Первая партия билетов на выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" в предварительной продаже была раскуплена в конце октября практически мгновенно, вторая поступила в кассы и на сайт 15 декабря и тоже пользовалась ажиотажным спросом. У музея выстроилась очередь из желающих попасть на выставку, а страничка продажи билетов на сайте музея работала с перебоями из-за большого количества запросов. Всего за день было продано около 15 тыс. билетов на период с 31 декабря по 15 января.



Для обеспечения сохранности шедевров из Музеев Ватикана Третьяковской галерее помимо уже ставших традиционными ограничениями по количеству посетителей на один сеанс пришлось внедрить еще несколько нововведений. В целях борьбы с перекупщиками в музее отменили живую очередь. Попасть на выставку теперь можно только по предварительно купленным билетам, а сами они стали именными, поэтому для прохода требуется удостоверение личности.



Следующая партия билетов поступит в кассы Третьяковской галерее на Крымском Валу 12 января, а продажа билетов на сайте музея начнется 13 января. Пропуск зрителей на выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" исключительно по именным билетам начинается с 31 декабря. Данные меры приняты руководством Третьяковской галереи в целях борьбы со спекулянтами, сообщает "ТАСС" В коллекции Пинакотеки Ватикана находятся около 470 полотен, в Москву привезли десятую часть, причем не из запасников, а из основной экспозиции. Картины Караваджо, Рафаэля Санти, Джованни Беллини, Гверчино, Пьетро Перуджино и Гвидо Рени чрезвычайно редко покидают Ватикан, поэтому их показ в Третьяковской галерее, который продлится до 19 февраля, считается одним из самых значимых событий в череде европейских выставок.Первая партия билетов на выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" в предварительной продаже была раскуплена в конце октября практически мгновенно, вторая поступила в кассы и на сайт 15 декабря и тоже пользовалась ажиотажным спросом. У музея выстроилась очередь из желающих попасть на выставку, а страничка продажи билетов на сайте музея работала с перебоями из-за большого количества запросов. Всего за день было продано около 15 тыс. билетов на период с 31 декабря по 15 января.Для обеспечения сохранности шедевров из Музеев Ватикана Третьяковской галерее помимо уже ставших традиционными ограничениями по количеству посетителей на один сеанс пришлось внедрить еще несколько нововведений. В целях борьбы с перекупщиками в музее отменили живую очередь. Попасть на выставку теперь можно только по предварительно купленным билетам, а сами они стали именными, поэтому для прохода требуется удостоверение личности.Следующая партия билетов поступит в кассы Третьяковской галерее на Крымском Валу 12 января, а продажа билетов на сайте музея начнется 13 января.



Предыдущая статья

