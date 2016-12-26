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Расул Мирзаев, убивший в 2011 году студента, обратился в больницу после драки
31 декабря 2016 г. | Время публикации 12:45
Рубрики: Криминал  
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Архив NEWSru.com
Боец Расул Мирзаев обратился в медицинское учреждение за первой помощью после драки на юге Москвы.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу", 31 декабря в 02.46 на службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу улице Восточная. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 01.43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, который и оказался Мирзаевым.

Пострадавший был госпитализирован в медучреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо, выступает и в смешанных единоборствах. В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела, после того как во время драки убил 19-летнего студента. Позже экспертиза установила отсутствие прямой взаимосвязи между ударом, который нанес Мирзаев, и смертью молодого человека. В итоге он был приговорен к двум годам условно.
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