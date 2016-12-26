Новый год в парках: фейерверки, джаз и квиддич на льду

Для москвичей, не желающих отмечать праздник дома, парки подготовили весьма насыщенную программу. Гости катка на ВДНХ и сада имени Баумана смогут встретить новый год в традициях разных стран, в парке Горького пройдет вечеринка с ди-джеями, в Измайловском парке будут выступать джазовые вокалисты и коллективы, а в Таганском парке ждут любителей саги о Гарри Поттере. Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до трех часов ночи, а метро и МЦК будет работать всю ночь.
В новогоднюю ночь на 30 городских площадках
москвичи смогут увидеть новогодний фейерверк. В центре города огненное шоу можно будет увидеть на Красной площади ровно в полночь 1 января: в праздновании будут участвовать шесть тысяч человек
. А в 01:00 пиротехнические шоу можно будет увидеть на Воробьёвых горах, в Парке Горького, "Сокольниках", парке Победы и в других зеленых зонах. Москвичи увидят в небе букеты из красных, синих, зеленых, золотых и серебряных пионов и хризантем, водопады и волны из золота и серебра, разноцветные звезды и мерцающие кольца, а также листья, пальмы и короны, переливающиеся золотом, серебром и пурпуром.
Гости катка на ВДНХ
cмогут встретить Новый год в традициях Русского Севера, Восточной Азии, Италии, Шотландии и Москвы. Каждый час праздника будет начинаться с большого карнавального шествия
в традициях и стилистике различных стран и регионов Земли. В 22:00 гости катка смогут попасть на Крайний Север и принять участие в карнавальном шествии в честь восхождения солнца. В 23:00 посетителей ждет путешествие на восток и праздничное шествие с драконом. В 00:00 посетителей ждет праздничный салют и вечеринка с танцами на льду, в 1:00 пройдет шествие мимов и персонажей в итальянских масках, а в 2:00 гостей ждут шотландские песни с волынками. Кроме того, на катке будут проводиться танцевальные мастер-классы на коньках и активные флешмобы. Гости смогут записать новогодние поздравления, которые будут транслироваться на большом экране в центре катка, поучаствовать в построении пространственных фигур и сделать новогоднее селфи. А в музыкальной программе примут участие группы из Кореи и Италии.
В саду имени Баумана
также встретят Новый год пять раз. Каждый час с 21:00 будут бить куранты, а ведущий расскажет, в какой части мира только что начался новый, 2017 год. Гостей нарядят в одежду в крапинку, как принято на Филиппинах, угостят грузинскими козинаками и 12 "испанскими" виноградинками под бой курантов, и дадут взорвать по паре хлопушек, подобно жителям Берлина.
Гостям парка "Сокольники"
не даст замёрзнуть дискотека в стиле 1990-х, танцевальный флешмоб, игры и конкурсы. Праздник начнётся на Фонтанной площади в 22:00. Хедлайнером концерта станет группа "Пропаганда", также в нем примут участие группы Total, "Стиляги", кавер-группа MorozBand и DJ Groove. А оформлением праздника станут новогодние гирлянды из хвои и цветных шаров, инсталляция "Северное сияние и светодиодный прожектор. Также будут работать два катка - "Гигант" на Большом круге и "Каток в лесу". Юных посетителей парка порадует "Конфетно-мандариновый экспресс" с участием сказочных персонажей. Детей, которые правильно ответят на вопросы или выполнят творческое задание, угостят конфетами, мармеладом и мандаринами.Парк Горького
к Новому годуукрасили праздничной подсветкой, фонариками и гирляндами. А ещё здесь появилась горизонтальная арт-ёлка. В новогоднюю ночь Ленинская площадь в парке превратится в грандиозный танцпол. Диджейский пульт зависнет на высоте нескольких метров между колоннами главного входа. Вечеринка продлится с 22:00 до 03:00. После полуночи в толпу запустят большой воздушный шар с встроенной камерой, которая снимет живое видео праздника. Прямая трансляция пойдёт на два больших экрана, расположенных рядом с танцполом.В 22:00 публику начнёт развлекать фанк-роковая группа Braska и кавер-группа "Форс-мажоры", а перед Новым годом на большом экране будут транслироваться поздравление Президента России и бой курантов на Спасской башне. А завершит праздник арт-группа "Мейделех".
В Таганском парке
пройдёт необычная игра — нечто среднее между хоккеем и квиддичем, где роль клюшек будут исполнять мётлы, а роль ворот - кольца. Бесплатно покататься на катке и поучаствовать в квиддич-битве можно будет, прийдя в образе одного из героев: обладатель лучшего костюма получит серию книг о Гарри Поттере. На главной площади устроят магические конкурсы и мастер-классы по танцам, а на сцене выступят группы "Братья Грим" и Vanyh. А в Измайловском парке
в новогоднюю ночь будут выступать джазовые вокалисты, трубачи и кавер-группы, которые будут исполнять классические и современные джазовые мелодии, американские и европейские хиты начала XX века и современные песни в джазовых обработках.
Центральные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до трех часов ночи – за такой режим работы проголосовали участники проекта "Активный гражданин". Кроме того, в новогоднюю ночь впервые будет работать и метро: интервал движения поездов с 0:30 до 5:30 составит 15 минут, а поезда МЦК будут ходить с 12-минутными интервалами. Безопасность новогодних мероприятий в Москве будут обеспечивать около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, во время проведения массовых новогодних гуляний полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки во избежание инцидентов.