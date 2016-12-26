Новый год в парках: фейерверки, джаз и квиддич на льду Развлечения Рубрики: Праздники

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В новогоднюю ночь



Гости катка на ВДНХ cмогут встретить Новый год в традициях Русского Севера, Восточной Азии, Италии, Шотландии и Москвы. Каждый час праздника будет начинаться с



В саду имени Баумана также встретят Новый год пять раз. Каждый час с 21:00 будут бить куранты, а ведущий расскажет, в какой части мира только что начался новый, 2017 год. Гостей нарядят в одежду в крапинку, как принято на Филиппинах, угостят грузинскими козинаками и 12 "испанскими" виноградинками под бой курантов, и дадут взорвать по паре хлопушек, подобно жителям Берлина.



Гостям парка "Сокольники" не даст замёрзнуть дискотека в стиле 1990-х, танцевальный флешмоб, игры и конкурсы. Праздник начнётся на Фонтанной площади в 22:00. Хедлайнером концерта станет группа "Пропаганда", также в нем примут участие группы Total, "Стиляги", кавер-группа MorozBand и DJ Groove. А оформлением праздника станут новогодние гирлянды из хвои и цветных шаров, инсталляция "Северное сияние и светодиодный прожектор. Также будут работать два катка - "Гигант" на Большом круге и "Каток в лесу". Юных посетителей парка порадует "Конфетно-мандариновый экспресс" с участием сказочных персонажей. Детей, которые правильно ответят на вопросы или выполнят творческое задание, угостят конфетами, мармеладом и мандаринами.



Парк Горького к Новому годуукрасили праздничной подсветкой, фонариками и гирляндами. А ещё здесь появилась горизонтальная арт-ёлка. В новогоднюю ночь Ленинская площадь в парке превратится в грандиозный танцпол. Диджейский пульт зависнет на высоте нескольких метров между колоннами главного входа. Вечеринка продлится с 22:00 до 03:00. После полуночи в толпу запустят большой воздушный шар с встроенной камерой, которая снимет живое видео праздника. Прямая трансляция пойдёт на два больших экрана, расположенных рядом с танцполом.В 22:00 публику начнёт развлекать фанк-роковая группа Braska и кавер-группа "Форс-мажоры", а перед Новым годом на большом экране будут транслироваться поздравление Президента России и бой курантов на Спасской башне. А завершит праздник арт-группа "Мейделех".



В Таганском парке пройдёт необычная игра — нечто среднее между хоккеем и квиддичем, где роль клюшек будут исполнять мётлы, а роль ворот - кольца. Бесплатно покататься на катке и поучаствовать в квиддич-битве можно будет, прийдя в образе одного из героев: обладатель лучшего костюма получит серию книг о Гарри Поттере. На главной площади устроят магические конкурсы и мастер-классы по танцам, а на сцене выступят группы "Братья Грим" и Vanyh. А в Измайловском парке в новогоднюю ночь будут выступать джазовые вокалисты, трубачи и кавер-группы, которые будут исполнять классические и современные джазовые мелодии, американские и европейские хиты начала XX века и современные песни в джазовых обработках.



Центральные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до трех часов ночи – за такой режим работы проголосовали участники проекта "Активный гражданин". Кроме того, в новогоднюю ночь впервые будет работать и метро: интервал движения поездов с 0:30 до 5:30 составит 15 минут, а поезда МЦК будут ходить с 12-минутными интервалами. Безопасность новогодних мероприятий в Москве будут обеспечивать около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, во время проведения массовых новогодних гуляний полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки во избежание инцидентов.



Для москвичей, не желающих отмечать праздник дома, парки подготовили весьма насыщенную программу. Гости катка на ВДНХ и сада имени Баумана смогут встретить новый год в традициях разных стран, в парке Горького пройдет вечеринка с ди-джеями, в Измайловском парке будут выступать джазовые вокалисты и коллективы, а в Таганском парке ждут любителей саги о Гарри Поттере. Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до трех часов ночи, а метро и МЦК будет работать всю ночь.В новогоднюю ночь на 30 городских площадках москвичи смогут увидеть новогодний фейерверк. В центре города огненное шоу можно будет увидеть на Красной площади ровно в полночь 1 января: в праздновании будут участвовать шесть тысяч человек . А в 01:00 пиротехнические шоу можно будет увидеть на Воробьёвых горах, в Парке Горького, "Сокольниках", парке Победы и в других зеленых зонах. Москвичи увидят в небе букеты из красных, синих, зеленых, золотых и серебряных пионов и хризантем, водопады и волны из золота и серебра, разноцветные звезды и мерцающие кольца, а также листья, пальмы и короны, переливающиеся золотом, серебром и пурпуром.Гости каткаcмогут встретить Новый год в традициях Русского Севера, Восточной Азии, Италии, Шотландии и Москвы. Каждый час праздника будет начинаться с большого карнавального шествия в традициях и стилистике различных стран и регионов Земли. В 22:00 гости катка смогут попасть на Крайний Север и принять участие в карнавальном шествии в честь восхождения солнца. В 23:00 посетителей ждет путешествие на восток и праздничное шествие с драконом. В 00:00 посетителей ждет праздничный салют и вечеринка с танцами на льду, в 1:00 пройдет шествие мимов и персонажей в итальянских масках, а в 2:00 гостей ждут шотландские песни с волынками. Кроме того, на катке будут проводиться танцевальные мастер-классы на коньках и активные флешмобы. Гости смогут записать новогодние поздравления, которые будут транслироваться на большом экране в центре катка, поучаствовать в построении пространственных фигур и сделать новогоднее селфи. А в музыкальной программе примут участие группы из Кореи и Италии.также встретят Новый год пять раз. Каждый час с 21:00 будут бить куранты, а ведущий расскажет, в какой части мира только что начался новый, 2017 год. Гостей нарядят в одежду в крапинку, как принято на Филиппинах, угостят грузинскими козинаками и 12 "испанскими" виноградинками под бой курантов, и дадут взорвать по паре хлопушек, подобно жителям Берлина.Гостямне даст замёрзнуть дискотека в стиле 1990-х, танцевальный флешмоб, игры и конкурсы. Праздник начнётся на Фонтанной площади в 22:00. Хедлайнером концерта станет группа "Пропаганда", также в нем примут участие группы Total, "Стиляги", кавер-группа MorozBand и DJ Groove. А оформлением праздника станут новогодние гирлянды из хвои и цветных шаров, инсталляция "Северное сияние и светодиодный прожектор. Также будут работать два катка - "Гигант" на Большом круге и "Каток в лесу". Юных посетителей парка порадует "Конфетно-мандариновый экспресс" с участием сказочных персонажей. Детей, которые правильно ответят на вопросы или выполнят творческое задание, угостят конфетами, мармеладом и мандаринами.к Новому годуукрасили праздничной подсветкой, фонариками и гирляндами. А ещё здесь появилась горизонтальная арт-ёлка. В новогоднюю ночь Ленинская площадь в парке превратится в грандиозный танцпол. Диджейский пульт зависнет на высоте нескольких метров между колоннами главного входа. Вечеринка продлится с 22:00 до 03:00. После полуночи в толпу запустят большой воздушный шар с встроенной камерой, которая снимет живое видео праздника. Прямая трансляция пойдёт на два больших экрана, расположенных рядом с танцполом.В 22:00 публику начнёт развлекать фанк-роковая группа Braska и кавер-группа "Форс-мажоры", а перед Новым годом на большом экране будут транслироваться поздравление Президента России и бой курантов на Спасской башне. А завершит праздник арт-группа "Мейделех".пройдёт необычная игра — нечто среднее между хоккеем и квиддичем, где роль клюшек будут исполнять мётлы, а роль ворот - кольца. Бесплатно покататься на катке и поучаствовать в квиддич-битве можно будет, прийдя в образе одного из героев: обладатель лучшего костюма получит серию книг о Гарри Поттере. На главной площади устроят магические конкурсы и мастер-классы по танцам, а на сцене выступят группы "Братья Грим" и Vanyh. А вв новогоднюю ночь будут выступать джазовые вокалисты, трубачи и кавер-группы, которые будут исполнять классические и современные джазовые мелодии, американские и европейские хиты начала XX века и современные песни в джазовых обработках.Центральные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до трех часов ночи – за такой режим работы проголосовали участники проекта "Активный гражданин". Кроме того, в новогоднюю ночь впервые будет работать и метро: интервал движения поездов с 0:30 до 5:30 составит 15 минут, а поезда МЦК будут ходить с 12-минутными интервалами. Безопасность новогодних мероприятий в Москве будут обеспечивать около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, во время проведения массовых новогодних гуляний полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки во избежание инцидентов.



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