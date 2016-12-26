Парковка в Москве будут бесплатной с 1 по 8 января 2017 года Рубрики: Общество

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"Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства на улицах Москвы будет бесплатной для всех автомобилистов. Эта мера не осложнит дорожно-транспортную ситуацию, в дни новогодних каникул количество автомобилей уменьшается в городе примерно на 20-25%", - сказал он



Ликсутов подчеркнул, что в эти дни будет усилен контроль за соблюдением правил стоянки и остановки. "Совместно с полицией будем тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения. Прошу обратить на это особое внимание", - отметил заммэра.



Накануне Нового года, 31 декабря, за парковку будут взимать плату в соответствии с действующими тарифами. Парковка в Москве будут бесплатной в новогодние и рождественские праздники с 1 по 8 января 2017 года. Об сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов."Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства на улицах Москвы будет бесплатной для всех автомобилистов. Эта мера не осложнит дорожно-транспортную ситуацию, в дни новогодних каникул количество автомобилей уменьшается в городе примерно на 20-25%", - сказал он "ТАСС" Ликсутов подчеркнул, что в эти дни будет усилен контроль за соблюдением правил стоянки и остановки. "Совместно с полицией будем тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения. Прошу обратить на это особое внимание", - отметил заммэра.Накануне Нового года, 31 декабря, за парковку будут взимать плату в соответствии с действующими тарифами.



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