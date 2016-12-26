]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
декабря
pda
Поиск
Архив

Парковка в Москве будут бесплатной с 1 по 8 января 2017 года
31 декабря 2016 г. | Время публикации 17:40
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Парковка в Москве будут бесплатной в новогодние и рождественские праздники с 1 по 8 января 2017 года. Об сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства на улицах Москвы будет бесплатной для всех автомобилистов. Эта мера не осложнит дорожно-транспортную ситуацию, в дни новогодних каникул количество автомобилей уменьшается в городе примерно на 20-25%", - сказал он "ТАСС".

Ликсутов подчеркнул, что в эти дни будет усилен контроль за соблюдением правил стоянки и остановки. "Совместно с полицией будем тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения. Прошу обратить на это особое внимание", - отметил заммэра.

Накануне Нового года, 31 декабря, за парковку будут взимать плату в соответствии с действующими тарифами.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.12.2016   19:16
1
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 31 декабря 2016 г. // Последняя новость 18:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>