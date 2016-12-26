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Как в Москве будет организован новогодний фейерверк
31 декабря 2016 г. | Время публикации 16:30
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Пиротехническое шоу на Красной площади, которое начнется в полночь, даст старт фейерверкам по всей Москве. В час ночи высотные фейерверки пройдут на 30 городских площадках по всей столице.

"В новогоднюю ночь в 00:00 на Красной площади дадут старт фейерверкам по всему городу. В небе расцветут красные, синие, зеленые и пурпурные пионы, мерцающие хризантемы", сообщили "ТАСС" в столичной мэрии. Представление будет продолжаться пять минут.

Увидеть огненные листопады, яркие букеты, серебряные, золотые и разноцветные пальмы, водопады и волны можно будет не только в центре столицы. Финальным аккордом станет огненная корона из парчи. Более десяти видов фейерверков запустят с 30 городских площадок, которые оборудовали в каждом округе столицы.

Полюбоваться праздничным зрелищем можно будет в 21 столичном парке, а также на площадках на Москворецкой улице (ЦАО), улице Рословка (СЗАО), в парке Дружбы (САО), на улице Новгородская (СВАО), улице Заречье (ЮВАО), улице Борисовские Пруды (ЮАО), на пустыре на улице Кадырова (ЮЗАО), в поселении Московский (ТиНАО), Озерной аллее в Зеленограде.

Также в городе организовано 112 площадках для самостоятельного запуска салюта. Самая крупная - на 2 тыс. человек - появится в Таганском парке (Таганская улица, дома 40-42), а вторая разместится в парке "Красная Пресня" (Мантулинская улица, дом 5, строение 1).

Больше всего точек для самостоятельного запуска пиротехники будет организовано на юге столицы. Здесь подобрали 31 площадку общей вместимостью почти 7 тысяч человек. Две самые крупные из них расположатся в районе Зябликово: одна - на 600 человек - в пойме Шмелевского ручья (четная сторона Орехового бульвара), другая - на 500 посетителей - на территории, прилегающей к правому берегу реки Городни в Зябликове.

В Восточном административном округе будет 20 площадок, в Западном и Северо-Западном административном округах - по 14 точек. На юго-востоке столицы подобрано 10 площадок, в ЮЗАО - восемь, в Зеленограде - шесть, в ТиНАО - четыре. Одна площадка на 150 человек предусмотрена на севере столицы.
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