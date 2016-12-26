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31 декабря в московских аэропортах из-за погоды отменено два десятка рейсов
31 декабря 2016 г. | Время публикации 11:55
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
Более 40 авиарейсов отменены, еще 29 задержаны в аэропортах Москвы. По состоянию на 11 часов утра, в Домодедове отменены 11 рейсов, еще 17 будут выполнены с опозданием.

В Шереметьеве задержаны 12 рейсов, еще 35 выполняться не будут. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию. Причины отмены рейсов не называются, сообщает "ТАСС" со ссылкой на "Яндекс. Расписание".

Накануне Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с массовыми задержками и отменами рейсов в аэропортах Московского авиаузла.

Как сообщили в Росгидромете, 31 декабря в Москве облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. Воздух прогреется до плюс 2 градусов, по области будет от 3 мороза до 2 тепла.
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