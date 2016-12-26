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Общественный транспорт в Москве впервые будет работать всю новогоднюю ночь
31 декабря 2016 г. | Время публикации 15:40
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Впервые всю новогоднюю ночь в Москве будет работать метро, Московское центральное кольцо, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

Как сообщили "Интерфакс" в департаменте транспорта столицы, с 01:00 1 января поезда метро будут ходить с интервалами движения до 10 минут, а поезда МЦК - до 12 минут. С 5:30 график движения вернется в обычный режим.

Ожидается, что ночная работа метро позволит многим москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах.

Кроме того, в новогоднюю ночь будут работать 153 маршрута наземного транспорта (16% от общего количества), а также все ночные маршруты. Также продлевается время движения поездов и пригородного сообщения в среднем до 03:00.

С 1 по 7 января пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, а поезда "Аэроэкспресс" будут работать в штатном режиме.
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