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Движение транспорта в Москве будет ограничено из-за новогодних мероприятий
31 декабря 2016 г. | Время публикации 11:15
Рубрики: Праздники  
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Часть улиц в центре Москвы будут перекрыты в связи с проведением новогодних мероприятий 31 декабря. 31 декабря с 09:00 до 16:00 перекрыт участок улицы Ильинка в связи с проведением детского новогоднего представления "Елка мэра", сообщает "Интерфакс".

В ночь на 1 января для организации и проведения фейерверков с 23:50 до 00:10 будет ограничено движение по Москворецкой улице (ЦАО); с 00:50 до 01:10 - по Вологодскому проезду (СВАО), улице Кадырова (ЮЗАО) и улице Федосьино (ЗАО).

8 января для проведения 2-го Зимнего велопарада с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 — по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 — по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка и с 11:55 до 12:30 — по Москворецкой улице.
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