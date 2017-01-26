Столичные магазины начнут проверять на контрафактный алкоголь с 1 февраля Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Рейды с участием сотрудников столичных департаментов и правоохранительных органов будут проводиться в течение февраля в разных округах Москвы. На данный момент больше всего проблемных магазинов отмечено в Восточном округе и Новой Москве. Кроме того, рейды по выявлению контрафактного алкоголя проходят перед всеми крупными праздниками, поскольку в эти дни растут объёмы продажи спиртного. При этом по сравнению с предновогодним периодом москвичи стали в два раза реже жаловаться на магазины, торгующие спиртным.



Напомним, перед Новым годом во время рейдов обнаружили 22 точки, которые нарушали правила торговли алкогольной продукцией. Тогда же стало известно о намерении создать С 1 февраля в Москве стартуют вечерние рейды по столичным магазинам, торгующим алкоголем. Проверки устроят в торговых заведениях, на которые жаловались москвичи, а также там, где в течение года уже выявляли контрафакт во время контрольных закупок и отсутствовала лицензия на продажу алкоголя. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.Рейды с участием сотрудников столичных департаментов и правоохранительных органов будут проводиться в течение февраля в разных округах Москвы. На данный момент больше всего проблемных магазинов отмечено в Восточном округе и Новой Москве. Кроме того, рейды по выявлению контрафактного алкоголя проходят перед всеми крупными праздниками, поскольку в эти дни растут объёмы продажи спиртного. При этом по сравнению с предновогодним периодом москвичи стали в два раза реже жаловаться на магазины, торгующие спиртным.Напомним, перед Новым годом во время рейдов обнаружили 22 точки, которые нарушали правила торговли алкогольной продукцией. Тогда же стало известно о намерении создать интерактивную карту , на которой будут отмечены точки, замеченные в нелегальном распространении алкогольной продукции или игорного бизнеса с фотографиями. Сообщалось, что новая ее версия заработает до конца года и позволит всем желающим сообщить о точках нелегальной торговли, установив приложение на смартфон, однако с тех пор о проекте ничего не известно.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 декабря 2016 г. Интерактивная карта продажи нелегального алкоголя появится в регионе до конца года

Интерактивная карта будет включать в себя точки, замеченные в нелегальном распространении алкогольной продукции или игорного бизнеса с фотографиями. Все желающие смогут сообщить о нелегальных точках через приложение.

