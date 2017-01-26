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Столичные магазины начнут проверять на контрафактный алкоголь с 1 февраля
31 января 2017 г. | Время публикации 09:07 | Последние изменения 12:02
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
С 1 февраля в Москве стартуют вечерние рейды по столичным магазинам, торгующим алкоголем. Проверки устроят в торговых заведениях, на которые жаловались москвичи, а также там, где в течение года уже выявляли контрафакт во время контрольных закупок и отсутствовала лицензия на продажу алкоголя. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Рейды с участием сотрудников столичных департаментов и правоохранительных органов будут проводиться в течение февраля в разных округах Москвы. На данный момент больше всего проблемных магазинов отмечено в Восточном округе и Новой Москве. Кроме того, рейды по выявлению контрафактного алкоголя проходят перед всеми крупными праздниками, поскольку в эти дни растут объёмы продажи спиртного. При этом по сравнению с предновогодним периодом москвичи стали в два раза реже жаловаться на магазины, торгующие спиртным.

Напомним, перед Новым годом во время рейдов обнаружили 22 точки, которые нарушали правила торговли алкогольной продукцией. Тогда же стало известно о намерении создать интерактивную карту, на которой будут отмечены точки, замеченные в нелегальном распространении алкогольной продукции или игорного бизнеса с фотографиями. Сообщалось, что новая ее версия заработает до конца года и позволит всем желающим сообщить о точках нелегальной торговли, установив приложение на смартфон, однако с тех пор о проекте ничего не известно.
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