Два музыканта получили реальный и условный сроки за катание на прокурорской "Чайке"

5 июня 2016 г. Пьяный водитель на "Чайке" Генпрокуратуры устроил гонки с полицией возле Кремля

В задержании владельца раритетного автомобиля принимали участие два экипажа ДПС. По предварительным данным, пока водитель разговаривал с полицией, пассажир попытался сбежать с места инцидента.