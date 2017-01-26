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Два музыканта получили реальный и условный сроки за катание на прокурорской "Чайке"
31 января 2017 г. | Время публикации 17:41 | Последние изменения 17:45
Рубрики: Криминал  
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Антон Рыжов | © РИА Новости / Виталий Белоусов
Савеловский суд приговорил к реальному и условному срокам двух музыкантов из Самары, которые в июне прошлого года угнали из автосервиса раритетную "Чайку" Генпрокуратуры. Антон Рыжов, предложивший приятелю "прокатиться", получил три года шесть месяцев и 15 дней колонии общего режима. Он также на три года лишен права управлять транспортным средством.

Второму обвиняемому, Сергею Митрофанову, дали два года условно, передает корреспондент агентства "Москва". Ранее прокуратура просила приговорить Рыжова к пяти годам лишения свободы, а Митрофанова – к четырем. Подсудимые полностью признали вину и раскаялись.

5 июня 2016 года сотрудники ДПС остановили на Кожевнической улице автомобиль "Чайка" с чрезмерно тонированными стеклами. Водитель и пассажир раритетного автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения, не имели ни документов на машину, ни удостоверений личности. От медицинского освидетельствования они отказались.

Когда "Чайку" уже собирались везти на спецстоянку, пассажир внезапно сел за руль, заблокировал двери и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и задев два автомобиля. На требования остановиться он не реагировал, и автоинспектор применил табельное оружие. Рыжов впоследствии признался, что именно ему принадлежала идея угнать автомобиль из автосервиса на улице Правды. Приятели воспользовались тем, что "Чайка" была не запрета и заправлена, и решили на ней "прокатиться".

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