В мэрии объяснили, почему не пожалели 140 миллионов на "бокалы шампанского" на Тверской

13 января 2017 г. На украшение Москвы к Новому году из бюджета ушло почти 7 миллиардов рублей

Расходы в этом году выросли более чем в десять раз. Крупнейшим подрядчиком стали структуры холдинга "Ташир". Многие компании, выигравшие тендеры, так или иначе связаны со столичным правительством.