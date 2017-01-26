В мэрии объяснили, почему не пожалели 140 миллионов на "бокалы шампанского" на Тверской

Столичные власти прокомментировали недавнее расследование портала "Медуза"
о ценах на декоративные "фужеры с шампанским", которыми в декабре украсили Тверскую улицу в честь новогодних праздников. По данным журналистов, стоимость "бокалов" была завышена
мэрией примерно в 5 раз, однако чиновники уверяют, что город, напротив, получил от производителя выгодные условия за оптовую закупку.
Согласно подсчетам автора "Медузы", для декорирования каждого "фужера" на Тверской закупались три гирлянды французской компании Blachere Illumination общей стоимостью 5250 евро, а также кронштейн (1200 евро), декорированный 40 снежинками-блестками (600 евро). Траты на установку и демонтаж конструкции портал оценил в 100 тысяч рублей - столько стоила установка аналогичных "бокалов" возле московского ТЦ "Мега" в 2015 году. Таким образом, реальные затраты на каждый "фужер" должны были составить примерно 475 тысяч рублей, однако по результатам тендеров каждый из 64 "бокалов" обошелся городскому бюджету в 2,24 миллиона рублей.
Глава столичного Департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский на пресс-конференции в ТАСС 31 января заявил, что при подобном сравнении цен необходимо учитывать стоимость доставки, таможенные сборы и налоги, которые составляют ощутимую часть стоимости. Он также отметил, что "бокалы" в "Меге" - в два раза меньше, нежели те, что использовалась на Тверской. Кроме того, они установлены на флагштоке, тогда как в центре Москвы "фужеры" висят на опорах освещения высотой 12 метров. "Это называется "почувствуйте разницу", - добавил Ливинский.
Чиновник подчеркнул, что в смету также входит присоединение конструкции к сетям для создания эффекта "пузырьков шампанского", а в упомянутых в статье примерах этого не было. "Это а) несравнимые вещи, б) неполный набор, в) данные конструкции в принципе отличаются друг от друга. Если кто-то захочет сделать такое же оформление по прайс-листам производителя, то получится не меньше 3,3 миллиона на одну конструкцию, а город заплатил по 2,234 миллиона, получив скидку за опт. Это нормальная работа с учетом конкурсных процедур", - подытожил глава департамента.
Отметим, что весь контракт на установку "бокалов" обошелся Москве в 143,4 миллиона рублей, большая часть которых досталась победителю тендера - компании "Форум". Как сообщалось
ранее, эта фирма принадлежит Ольге Керецман, адвокату "СМП-банка", которым владеют братья-миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, известные дружескими отношениями с верхушкой российской власти. Примечательно, что итоги конкурса на установку "фужеров" были подведены 19 декабря, однако на Тверской эти конструкции появились еще 17-го числа. Эту часть журналистского расследования Ливинский не прокомментировал.