Юного жителя Орехово-Зуево разыскивают из-за танцев на Вечном огне

Подмосковная полиция ищет молодого человека, устроившего танцы на Вечном огне в Орехово-Зуево, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Московской области. Видео появилось в социальных сетях, но вскоре было удалено. Ролик сохранился на сайте Life
, скриншоты из инстаграма опубликованы в сообществе "Подслушано Орехово-Зуево".
По предварительным данным, на военном мемориале "Памяти павших" станцевал первокурсник по имени Егор, поклонник телешоу "Танцы". Видео снимала, предположительно, его подруга, за кадром слышен одобрительный смех девушки. "По данному факту полиция проводит проверку и ведет поиски хулигана", – сообщили ТАСС.
Хроника происшествий в последние годы пестрит скандальными инцидентами на военных мемориалах по всей России. В июле прошлого года нетрезвая компания устроила пикник на Марсовом поле в Санкт-Петербурге и пожарила шашлык
на Вечном огне. В конце мая в Сети появилось видео, на котором некие жители города Кемерово жарят сосиски
на Вечном огне на аллее Героев. В Томске год назад вандалы потушили Вечный огонь на мемориале боевой и трудовой славы, закидав его мусором
.