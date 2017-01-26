Контролеры и таксисты будут общаться с гостями Кубка конфедерации на английском языке

Все контролёры в наземном транспорте и метро пройдут курсы английского языка перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Также для таксистов и контролёров подготовят памятки-разговорники с ходовыми фразами на английском, сообщает официальный портал
мэра и правительства столицы.
Как пояснил заммэра Москвы Максим Ликсутов, часть сотрудников пройдёт подготовку уже к Кубку конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года. Для общения контролёров и таксистов с иностранными туристами в ГКУ "Организатор перевозок" разработают специальную памятку-разговорник, куда войдут наиболее употребляемые фразы на английском языке, а также возможные диалоги, касающиеся работы транспорта в Москве. Контролёры пройдут специальный инструктаж по работе с туристами и тесты на знание необходимого минимума по английскому языку: те, кто успешно выполнит тесты, будут работать на основных маршрутах болельщиков во время турнира.
Сейчас получить консультацию на английском в метро можно на инфостойках "Живое общение"
в вестибюлях 12 станций подземки. К ЧМ-2018 в метро также планируют ввести единый стандарт аудиоинформирования пассажиров, продублировав на английском языке объявления в поездах, указатели и информационные сообщения о правилах поведения. Кроме того, у выходов со станций Кольцевой линии метро, недалеко от станций метро "Библиотека имени Ленина", "Охотный Ряд" и "Лубянка", а также на всех железнодорожных вокзалах и аэропортах появятся мобильные инфостойки
для помощи туристам.