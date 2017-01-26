Контролеры и таксисты будут общаться с гостями Кубка конфедерации на английском языке

27 января 2017 г. Мобильные инфостойки установят в столице к Кубку конфедераций-2017

Стойки для помощи туристам разместят у выходов с центральных станций метро, а также на вокзалах и в аэропортах с 17 июня по 2 июля. Помощь туристам окажут около четырех тысяч волонтеров.