Видео со спасенным пожарными котом обрадовало соцсети

Сотрудники столичного управления МЧС вытащили из горящего жилого дома в районе Гольяново пушистого рыжего кота. Видеозапись спасения животного была размещена в YouTube и быстро снискала популярность среди интернет-пользователей.
В ролике можно видеть, как кота, находящегося в шоковом состоянии, прямо возле дома откачивают при помощи кислородной маски. После того, как животное начало стабильно дышать, пожарные отвезли его в ветеринарную клинику. Животное окончательно пришло в чувство после нескольких уколов врачей. Теперь, по словам медиков, жизни кота точно ничего не угрожает.
"Спасибо пожарным! Душа радуется, когда смотришь на добрые, милосердные деяния", - отметила одна из пользователей Facebook. К настоящему моменту видеозапись набрала около 10 тысяч просмотров, а также получила большое число репостов в Facebook и Twitter.
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