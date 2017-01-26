Видео со спасенным пожарными котом обрадовало соцсети Животные Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Ivan Zhdanov / YouTube



В ролике можно видеть, как кота, находящегося в шоковом состоянии, прямо возле дома откачивают при помощи кислородной маски. После того, как животное начало стабильно дышать, пожарные отвезли его в ветеринарную клинику. Животное окончательно пришло в чувство после нескольких уколов врачей. Теперь, по словам медиков, жизни кота точно ничего не угрожает.



"Спасибо пожарным! Душа радуется, когда смотришь на добрые, милосердные деяния", - отметила одна из пользователей Facebook. К настоящему моменту видеозапись набрала около 10 тысяч просмотров, а также получила большое число репостов в Facebook и Twitter.



Сотрудники столичного управления МЧС вытащили из горящего жилого дома в районе Гольяново пушистого рыжего кота. Видеозапись спасения животного была размещена в YouTube и быстро снискала популярность среди интернет-пользователей.В ролике можно видеть, как кота, находящегося в шоковом состоянии, прямо возле дома откачивают при помощи кислородной маски. После того, как животное начало стабильно дышать, пожарные отвезли его в ветеринарную клинику. Животное окончательно пришло в чувство после нескольких уколов врачей. Теперь, по словам медиков, жизни кота точно ничего не угрожает."Спасибо пожарным! Душа радуется, когда смотришь на добрые, милосердные деяния", - отметила одна из пользователей Facebook. К настоящему моменту видеозапись набрала около 10 тысяч просмотров, а также получила большое число репостов в Facebook и Twitter.



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