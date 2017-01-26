Собянина "убедительно" попросили расширить реконструкцию улиц ради туристов

12 января 2017 г. Столичных аудиторов не смутило затратное дублирование работ при ремонте улиц

В Контрольно-счетной палате переделку одних и тех же работ по подпрограмме благоустройства "Моя улица" считают техническими недостатками и накладками, которые встречаются в любой работе. Ведь в городе стало комфортнее.