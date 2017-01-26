Собянина "убедительно" попросили расширить реконструкцию улиц ради туристов

Представители туристической индустрии просят власти Москвы продолжить и расширить городскую программу "Моя улица". Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, которого цитирует агентство "Москва"
. "Все эксперты туристического бизнеса, особенно представляющие зарубежные страны, отмечают яркие результаты и итоги этой программы. Поэтому от туристической индустрии убедительная просьба продолжить и расширить рамки этой программы", - отметил Гуляев.
По его словам, в сравнении с 2010 годом число туристов, посетивших Москву в прошлом году, увеличилось почти на 40% и составило 17,5 миллиона человек. А в новогодние праздники число посетивших Москву увеличилось более чем в два с половиной раза. В связи с повышенным интересом к столице со стороны туристов запланировано открытие информационных центров в парке "Зарядье", в храме Христа Спасителя, на ВДНХ, в музее-заповеднике "Царицыно" и в Лужниках.
Сам Сергей Собянин заявил, что столица развивает разные направления туризма, от делового до культурного и спортивного. "В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. И Москва меняет кардинально свою инфраструктуру", - заявил мэр, добавив, что за прошедший год туристический бизнес принес Москве около полутриллиона рублей.
Отметим, что масштабные работы по благоустройству в городе ведутся уже не первый год, но результаты этой деятельности далеко не всегда соответствуют обещаниям властей. Так, недавний фотоотчет
блогера Ильи Варламова с Покровки и Маросейки показал, что уложенная на этих улицах плитка развалилась и треснула, а выпавшую плитку заменяют заплатками из асфальта. Отремонтировать такую плитку уже нельзя, а значит придется укладывать заново.
Бирюков еще прошлой весной заявлял, что в Москве "слишком мало плитки". Главными плюсами плитки в сравнении с асфальтом он назвал экологичность и долговечность, за счет чего она якобы обходится дешевле асфальта
. Москвичи же жалуются, что плитку укладывают некачественно, из-за чего ее приходится перекладывать чуть ли не каждый сезон. Кроме того, зимой на ней толстым слоем замерзает вода, а весной и летом плитку затапливает. Одни и те же работы по подпрограмме благоустройства регулярно переделываются
даже там, где в этом нет особенной необходимости.