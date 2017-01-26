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Именем российского посла, убитого в Турции, назовут школу и улицу
31 января 2017 г. | Время публикации 09:41 | Последние изменения 12:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
На карте города появятся улицы, названные в честь офтальмолога Святослава Фёдорова, дипломата Андрея Карлова и полководцев Великой Отечественной войны - маршала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова. Как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы, их именами назовут проектируемые проезды в Северном и Западном административном округах.

Улицей имени Святослава Фёдорова назовут проезд между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром. В этом же районе расположены комплекс зданий МНТК "Микрохирургии глаза" имени Фёдорова и парк, который носит имя офтальмолога. Улица Маршала Шапошникова появится на месте шестиполосного Проектируемого проезда 5509 в Хорошёвском районе. Длина улицы - 600 метров, она идёт от улицы Авиаконструктора Микояна к Ленинградскому проспекту. Параллельно ей будет находиться улица Генерала Сандалова.

В этом году также планируется увековечить память о российском дипломате Андрее Карлове, который был убит 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". В его честь будет названа школа 648 на севере Москвы, где он учился. Сейчас здесь создана экспозиция, посвящённая дипломату. Кроме того, в честь него назовут улицу между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Неподалёку находится квартал, где живут дипломаты, работники МИД России, а также сотрудники посольств иностранных государств.

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