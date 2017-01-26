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Новые кассы и зоны досмотра открылись на Киевском вокзале после реконструкции
31 января 2017 г. | Время публикации 10:53 | Последние изменения 11:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
На Киевском вокзале созданы условия для маломобильных пассажиров, появилось 15 новых касс и шесть зон досмотра. Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД", особое внимание при реконструкции было уделено вопросам безопасности, для чего на вокзале установлено шесть зон досмотра и 101 камера наблюдения.

В рамках создания безбарьерной среды на вокзале установлено 10 пандусов и три электрических подъемника для маломобильных пассажиров, а пути перемещения обозначены тактильной плиткой. В ходе реставрации самого здания "с ювелирной точностью" были восстановлены историческая часовая башня и ризалитный купол.

Еще одним новшеством стал новый кассовый блок для пассажиров дальнего следования. Он расположен на цокольном этаже вокзала и связан эскалаторами и лифтами с залами ожидания и перроном. Таким образом, пассажиру больше не нужно выходить на улицу для покупки билета, а вся логистика построена по принципу "сухие ноги". Две из 15 новых касс дальнего следования приспособлены для маломобильных пассажиров. А для пассажиров пригородного сообщения создан новый турникетный павильон, позволяющий разгрузить основное здание вокзала.

Кроме того, на территории комплекса возведен медицинский пункт, 12 терминалов самообслуживания для печати оплаченных билетов на поезда дальнего следования, два окна стационарных камер хранения и четыре электронные справочные стойки. В рамках реконструкции вокзала были полностью обновлены тепловые сети, пожарная система, санитарные комнаты и служебные помещения. Между тем в прошлом году пассажиропоток вокзала вырос в среднем на 10% по сравнению и составил 93 тысячи человек в сутки или почти 38 миллионов человек в год.
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