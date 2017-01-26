Отельеры взвинтили цены для участников авиасалона МАКС Рубрики: Общество

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Как рассказали на нескольких предприятиях оборонно-промышленного комплекса, постоянно принимающих участие в работе салона, если в 2013 году за проживание в подмосковном пансионате на время проведения авиасалона пришлось заплатить около 70 тысяч рублей, то в 2017 году проживание того же количества человек в том же самом пансионате обойдется в 151 тысячу рублей. Гостиничный комплекс "Кратово" в Раменском районе повышает цены на время авиасалона с пяти до 15 тысяч рублей в сутки.



Из-за повышения расходов небольшим компаниям придется обращаться за кредитами или отказаться от участия в салоне. При этом сократить расходы на бронирование гостиницы невозможно. Делегация должна прибывать в павильон к восьми утра, а покидает его в районе семи часов вечера, так что каждый день ездить из Москвы в Жуковский и обратно практически невозможно, к тому же на самой выставке нет возможности нормально поесть. А количество членов делегаций варьируется от пяти до нескольких десятков человек.



Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал, что кратное повышение цен на номера в период массовых мероприятий - типичная практика российских гостиниц. Сдержать рост тарифов может только постановление правительства РФ. К тому же гостиниц в районе проведения авиасалона крайне мало, и отельеры, пользуясь повышенным спросом, пытаются заработать на год вперед. В администрации МАКСа рассказали, что расселением участников не занимаются и никакой работы с гостиницами не проводят. Другие эксперты полагают, что трехкратный взлет цен должен стать предметом разбирательства антимонопольной службы.



Участники авиационно-космического салона МАКС, который состоится в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля, столкнулись с финансовыми проблемами. Владельцы гостиниц и пансионатов повысили цены на время проведения выставки в три раза. Из-за незапланированных расходов небольшие компании берут кредиты и могут совсем отказаться от участия в авиасалоне. Эксперты считают повышение цен необоснованным, пишут "Известия" Как рассказали на нескольких предприятиях оборонно-промышленного комплекса, постоянно принимающих участие в работе салона, если в 2013 году за проживание в подмосковном пансионате на время проведения авиасалона пришлось заплатить около 70 тысяч рублей, то в 2017 году проживание того же количества человек в том же самом пансионате обойдется в 151 тысячу рублей. Гостиничный комплекс "Кратово" в Раменском районе повышает цены на время авиасалона с пяти до 15 тысяч рублей в сутки.Из-за повышения расходов небольшим компаниям придется обращаться за кредитами или отказаться от участия в салоне. При этом сократить расходы на бронирование гостиницы невозможно. Делегация должна прибывать в павильон к восьми утра, а покидает его в районе семи часов вечера, так что каждый день ездить из Москвы в Жуковский и обратно практически невозможно, к тому же на самой выставке нет возможности нормально поесть. А количество членов делегаций варьируется от пяти до нескольких десятков человек.Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал, что кратное повышение цен на номера в период массовых мероприятий - типичная практика российских гостиниц. Сдержать рост тарифов может только постановление правительства РФ. К тому же гостиниц в районе проведения авиасалона крайне мало, и отельеры, пользуясь повышенным спросом, пытаются заработать на год вперед. В администрации МАКСа рассказали, что расселением участников не занимаются и никакой работы с гостиницами не проводят. Другие эксперты полагают, что трехкратный взлет цен должен стать предметом разбирательства антимонопольной службы.



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