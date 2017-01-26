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Оппозиция решила предупредить мэрию о марше памяти Немцова за месяц до акции
31 января 2017 г. | Время публикации 19:46
Рубрики: Общество  
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Москва, 1 марта 2015 года | © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Организаторы марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова 1 февраля подадут в мэрию открытое письмо для согласования мероприятия. Как отметил на своей странице в Facebook один из организаторов акции Илья Яшин, в этот раз оргкомитет марша решил проинформировать градоначальника и его подчиненных заранее, чтобы избежать возможных бюрократических проволочек.

"Чиновники часто ссылаются на недостаток времени, чтобы подготовить центр города к таким мероприятиям. На этот раз времени будет достаточно. Мы добиваемся согласования марша в центре Москвы. Мы имеем такое право - и оно должно быть реализовано", - подчеркнул оппозиционер. Марш Бориса Немцова запланирован на 26 февраля, а за две недели до этой даты - в установленные законом сроки - в мэрию будет направлено официальное уведомление.

Отметим, что в прошлом году февральский марш памяти Немцова посетили 7,5 тысячи человек: тогда демонстранты проследовали по улицам Москвы от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Мероприятие прошло без происшествий и нарушений общественного порядка. А вот попытка оппозиции провести аналогичный марш в июне завершилась провалом: мэрия отказалась согласовывать акцию, сославшись на ремонт улиц по маршруту шествия и открытие нового фестиваля в центре города. Организаторы акции назвали решение властей возмутительным и призвали людей ограничиться возложением цветов к месту убийства политика.
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