Оппозиция решила предупредить мэрию о марше памяти Немцова за месяц до акции

Организаторы марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова 1 февраля подадут в мэрию открытое письмо для согласования мероприятия. Как отметил на своей странице в Facebook
один из организаторов акции Илья Яшин, в этот раз оргкомитет марша решил проинформировать градоначальника и его подчиненных заранее, чтобы избежать возможных бюрократических проволочек.
"Чиновники часто ссылаются на недостаток времени, чтобы подготовить центр города к таким мероприятиям. На этот раз времени будет достаточно. Мы добиваемся согласования марша в центре Москвы. Мы имеем такое право - и оно должно быть реализовано", - подчеркнул оппозиционер. Марш Бориса Немцова запланирован на 26 февраля, а за две недели до этой даты - в установленные законом сроки - в мэрию будет направлено официальное уведомление.
Отметим, что в прошлом году февральский марш памяти Немцова посетили
7,5 тысячи человек: тогда демонстранты проследовали по улицам Москвы от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Мероприятие прошло без происшествий и нарушений общественного порядка. А вот попытка оппозиции провести аналогичный марш в июне завершилась провалом: мэрия отказалась согласовывать акцию, сославшись на ремонт улиц по маршруту шествия и открытие нового фестиваля в центре города. Организаторы акции назвали решение властей возмутительным
и призвали людей ограничиться возложением цветов к месту убийства политика.