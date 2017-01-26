Оппозиция решила предупредить мэрию о марше памяти Немцова за месяц до акции

27 февраля 2016 г. Полиция насчитала на марше памяти Немцова в Москве 7,5 тысячи человек

Участники шествия в Москве должны пройти от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По неофициальным оценкам, акция к настоящему времени собрала более 20 тысяч участников.