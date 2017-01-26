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Депутат Мосгордумы обвинила охрану "Мосгортранса" в избиении. На предприятии ответили: "Ударилась сама"
31 января 2017 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 15:08
Рубрики: Происшествия, Общественный транспорт  
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Елена Шувалова | Московская городская Дума
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила, что накануне днем получила удар по голове от начальника охраны троллейбусного парка N4 Валерия Антонова при попытке пройти на территорию предприятия. В "Мосгортрансе" подобные обвинения отвергли, а в ответ подали в правоохранительные органы жалобу на попытку несанкционированного проникновения на территорию учреждения.

Как рассказал NEWSmsk.com представитель депутата, Елена Шувалова посетила троллейбусный парк, чтобы проверить полученную ей информацию о демонтаже внутренних перегородок и оборудования на предприятии. По ее мнению, над данным объектом "Мосгортранса", который является "свидетельством истории развития общественного транспорта Москвы", нависла угроза уничтожения в связи с политикой столичных властей, направленной на замену троллейбусов на автобусы.

По словам Шуваловой, закон о статусе депутата обязывал впустить ее на предприятие, но охрана троллейбусного парка перекрыла вход на территорию. Тогда парламентарий и ее помощники вызвали сотрудников полиции. Прибывший на место представитель МВД смог пройти через пункт охраны, а Шувалова при попытке проследовать за ним, получила удар по голове от охранника, утверждает ее представитель. "От этого удара она упала на пол. Ей стало плохо. Приехавшие врачи скорой помощи зафиксировали сильное повышение давления и тахикардию. От госпитализации депутат отказалась", - говорится в сообщении.

В "Мосгортрансе" утверждают, что травму головы Шувалова получила сама. "Поскольку данный объект транспортной инфраструктуры является охраняемым, а депутат не оформила соответствующую заявку на посещение, охранник парка отказался допустить ее на территорию. Депутат предприняла попытку незаконного проникновения и, пролезая под турникетом, ударилась головой о железную планку", - передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сотрудники "Мосгортранса" написали заявление о попытке несанкционированного проникновения на территорию предприятия и передали его старшему участковому. Правоохранитель принял заявление и опросил всех очевидцев произошедшего. На предприятии отмечают, что все произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
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