Депутат Мосгордумы обвинила охрану "Мосгортранса" в избиении. На предприятии ответили: "Ударилась сама" Общественный транспорт Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Елена Шувалова | Московская городская Дума



Как рассказал NEWSmsk.com представитель депутата, Елена Шувалова посетила троллейбусный парк, чтобы проверить полученную ей информацию о демонтаже внутренних перегородок и оборудования на предприятии. По ее мнению, над данным объектом "Мосгортранса", который является "свидетельством истории развития общественного транспорта Москвы", нависла угроза уничтожения в связи с политикой столичных властей, направленной на замену троллейбусов на автобусы.



По словам Шуваловой, закон о статусе депутата обязывал впустить ее на предприятие, но охрана троллейбусного парка перекрыла вход на территорию. Тогда парламентарий и ее помощники вызвали сотрудников полиции. Прибывший на место представитель МВД смог пройти через пункт охраны, а Шувалова при попытке проследовать за ним, получила удар по голове от охранника, утверждает ее представитель. "От этого удара она упала на пол. Ей стало плохо. Приехавшие врачи скорой помощи зафиксировали сильное повышение давления и тахикардию. От госпитализации депутат отказалась", - говорится в сообщении.



В "Мосгортрансе" утверждают, что травму головы Шувалова получила сама. "Поскольку данный объект транспортной инфраструктуры является охраняемым, а депутат не оформила соответствующую заявку на посещение, охранник парка отказался допустить ее на территорию. Депутат предприняла попытку незаконного проникновения и, пролезая под турникетом, ударилась головой о железную планку", - передает агентство



Сотрудники "Мосгортранса" написали заявление о попытке несанкционированного проникновения на территорию предприятия и передали его старшему участковому. Правоохранитель принял заявление и опросил всех очевидцев произошедшего. На предприятии отмечают, что все произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила, что накануне днем получила удар по голове от начальника охраны троллейбусного парка N4 Валерия Антонова при попытке пройти на территорию предприятия. В "Мосгортрансе" подобные обвинения отвергли, а в ответ подали в правоохранительные органы жалобу на попытку несанкционированного проникновения на территорию учреждения.Как рассказалпредставитель депутата, Елена Шувалова посетила троллейбусный парк, чтобы проверить полученную ей информацию о демонтаже внутренних перегородок и оборудования на предприятии. По ее мнению, над данным объектом "Мосгортранса", который является "свидетельством истории развития общественного транспорта Москвы", нависла угроза уничтожения в связи с политикой столичных властей, направленной на замену троллейбусов на автобусы.По словам Шуваловой, закон о статусе депутата обязывал впустить ее на предприятие, но охрана троллейбусного парка перекрыла вход на территорию. Тогда парламентарий и ее помощники вызвали сотрудников полиции. Прибывший на место представитель МВД смог пройти через пункт охраны, а Шувалова при попытке проследовать за ним, получила удар по голове от охранника, утверждает ее представитель. "От этого удара она упала на пол. Ей стало плохо. Приехавшие врачи скорой помощи зафиксировали сильное повышение давления и тахикардию. От госпитализации депутат отказалась", - говорится в сообщении.В "Мосгортрансе" утверждают, что травму головы Шувалова получила сама. "Поскольку данный объект транспортной инфраструктуры является охраняемым, а депутат не оформила соответствующую заявку на посещение, охранник парка отказался допустить ее на территорию. Депутат предприняла попытку незаконного проникновения и, пролезая под турникетом, ударилась головой о железную планку", - передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.Сотрудники "Мосгортранса" написали заявление о попытке несанкционированного проникновения на территорию предприятия и передали его старшему участковому. Правоохранитель принял заявление и опросил всех очевидцев произошедшего. На предприятии отмечают, что все произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 января 2017 г. Полиция задержала пять человек на согласованном митинге в поддержку троллейбусов

Один из активистов держал плакат "Собянин - вор", другой - "Путин - предатель России". Полиция также задержала женщину, которая развернула плакат вне зоны митинга. За что в автозак посадили еще двух участников митинга - неизвестно.

