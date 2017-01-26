"Яндекс.Такси" предлагало поездку в Освенцим вместо Еврейского музея в Москве

Сервис "Яндекс.Такси" из-за ошибки в приложении автоматически "отправлял" клиентов в польский Освенцим вместо Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова в Москве. Об этом говорится в сюжете телеканала РБК, опубликованном в Twitter
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Те, кто вызывал такси к музею, получали сообщение: "В Освенциме Яндекс.Такси пока не работает". Тем, кто указывал музей в качестве места назначения, предлагалось проехать более двух тысяч километров до кафе Bergson в Освенциме за 48 тысяч рублей. В "Яндексе" пообещали разобраться, сейчас сервис работает корректно.