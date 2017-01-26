В автомобильных госзакупках мэрии нашли чехол Toyota для айпада и трусы BMW

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин попросил
разрешить столице публикацию своих госзакупок не на едином сайте zakupki.gov.ru, а на собственных независимых порталах. Это объясняется частыми техническими сбоями, из-за которых срываются важные социальные контракты. В профильных департаментах уверяют, что прозрачность московских госзакупок от этого не пострадает. Однако в СМИ высказываются опасения, что мэрия, напротив, сможет скрывать "неудобную" информацию.
Так, "Авторамблер"
нашел множество странных нюансов в документации, изучив закупки только одного предприятия – ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы". Например, на запчасти для машин BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Audi, Toyota и Volvo предприятие выделило 40,9 миллиона рублей. Причем условия таковы, что никакая сторонняя компания явно не сможет их выполнить. Поставщик должен окончательно уточнить заявку с покупателем в течение 30 минут с момента ее получения, а сам товар поставить не позже, чем через восемь часов.
Закупочная цена запчастей значительно превышает их рыночную стоимость. В списке помимо деталей указан и "огромный перечень" не нужных для обслуживания автомобилей брендированных аксессуаров: чехол Toyota для iPad, дорожная сумка за 9 тысяч рублей. В документации по закупке на BMW оказались наклейка на крышу с флагом Германии, исторические книги и даже "нижнее белье, трусы, летн. коротк. черн." с логотипом немецкого автоконцерна. Почти 55 миллионов рублей стоила поставка топлива с апреля 2016 года на 12 месяцев, но уже в октябре потребовалась дополнительная закупка еще на 3,5 миллиона.
Таким образом, только на обслуживание машин мэрии из бюджетных средств тратится более 100 миллионов рублей в год, не считая покупки и аренды самих машин, заключает портал. Ранее журналисты выяснили, что мэрия в пять раз переплатила
за световые "фужеры" на Тверской улице. В целом на новогоднее украшение Москвы было потрачено 7 миллиардов рублей
из бюджета.