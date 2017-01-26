]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
января
pda
Поиск
Архив

В автомобильных госзакупках мэрии нашли чехол Toyota для айпада и трусы BMW
31 января 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 12:06
Рубрики: Экономика  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин попросил разрешить столице публикацию своих госзакупок не на едином сайте zakupki.gov.ru, а на собственных независимых порталах. Это объясняется частыми техническими сбоями, из-за которых срываются важные социальные контракты. В профильных департаментах уверяют, что прозрачность московских госзакупок от этого не пострадает. Однако в СМИ высказываются опасения, что мэрия, напротив, сможет скрывать "неудобную" информацию.

Так, "Авторамблер" нашел множество странных нюансов в документации, изучив закупки только одного предприятия – ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы". Например, на запчасти для машин BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Audi, Toyota и Volvo предприятие выделило 40,9 миллиона рублей. Причем условия таковы, что никакая сторонняя компания явно не сможет их выполнить. Поставщик должен окончательно уточнить заявку с покупателем в течение 30 минут с момента ее получения, а сам товар поставить не позже, чем через восемь часов.

Закупочная цена запчастей значительно превышает их рыночную стоимость. В списке помимо деталей указан и "огромный перечень" не нужных для обслуживания автомобилей брендированных аксессуаров: чехол Toyota для iPad, дорожная сумка за 9 тысяч рублей. В документации по закупке на BMW оказались наклейка на крышу с флагом Германии, исторические книги и даже "нижнее белье, трусы, летн. коротк. черн." с логотипом немецкого автоконцерна. Почти 55 миллионов рублей стоила поставка топлива с апреля 2016 года на 12 месяцев, но уже в октябре потребовалась дополнительная закупка еще на 3,5 миллиона.

Таким образом, только на обслуживание машин мэрии из бюджетных средств тратится более 100 миллионов рублей в год, не считая покупки и аренды самих машин, заключает портал. Ранее журналисты выяснили, что мэрия в пять раз переплатила за световые "фужеры" на Тверской улице. В целом на новогоднее украшение Москвы было потрачено 7 миллиардов рублей из бюджета.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия заплатила за "фужеры" на Тверской в пять раз больше, чем они стоили
19 января 2017 г.
Мэрия заплатила за "фужеры" на Тверской в пять раз больше, чем они стоили
Общие затраты на один "бокал" составили примерно 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров каждый обошелся столичному бюджету в 2,2 миллиона рублей. В три раза оказалась завышена цена деревьев "сказочного леса".
15 декабря 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.01.2017   14:20
4
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 31 января 2017 г. // Последняя новость 13:54
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>