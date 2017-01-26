В автомобильных госзакупках мэрии нашли чехол Toyota для айпада и трусы BMW

19 января 2017 г. Мэрия заплатила за "фужеры" на Тверской в пять раз больше, чем они стоили

Общие затраты на один "бокал" составили примерно 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров каждый обошелся столичному бюджету в 2,2 миллиона рублей. В три раза оказалась завышена цена деревьев "сказочного леса".