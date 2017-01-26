Выставку шедевров пинакотеки Ватикана в Третьяковке продлили до марта

13 января 2017 г. Все билеты до конца работы выставки шедевров Ватикана в Третьяковке раскуплены

Часть билетов находится в стадии оформления. Если они не будут выкуплены, то снова поступят в продажу через сайт Третьяковки. В пятницу было раскуплено 34 тысячи онлайн-билетов, днем ранее – четыре тысячи билетов в кассах.