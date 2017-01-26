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Выставку шедевров пинакотеки Ватикана в Третьяковке продлили до марта
31 января 2017 г. | Время публикации 17:03 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Культура  
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© РИА Новости / Вяткин Владимир
Дирекция музеев Ватикана по просьбе Третьяковской галереи разрешила продлить выставку шедевров пинакотеки до 1 марта. Об этом "Интерфаксу" сообщила директор галереи Зельфира Трегулова. Учитывая наплыв посетителей, в музее решили отменить выходные в понедельники 20 и 27 февраля, галерея будет работать до девяти часов вечера.

Новая партия билетов поступит в кассы на Крымском Валу 10 февраля. Постоянная экспозиция в этот день работать не будет. "Мы будем продавать билеты в порядке живой очереди, постараемся максимально запустить людей в вестибюль, чтобы они не мёрзли на морозе", – сказала Трегулова. Онлайн-билеты поступят в продажу 17 февраля с 12:00. В Третьяковке работают над предотвращением возможных сбоев.

Выставка "Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи должна была закончить работу 19 февраля. Все билеты на этот период раскуплены. Трегулова пояснила, что в целях безопасности и из-за необходимости жестко соблюдать режим температуры и влажности выставку могут посетить не более двух тысяч человек в день.

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