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20-летнюю москвичку вернули домой из двухмесячного сексуального рабства в Азии
31 января 2017 г. | Время публикации 12:35 | Последние изменения 14:14
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Столичная полиция освободила молодую москвичку, которую заставили заниматься проституцией в Средней Азии. Как сообщается на сайте столичного главка полиции, в правоохранительные органы обратилась женщина, чья 20-летняя дочь не выходила на связь последние два месяца, а затем позвонила и сообщила, что находится в одном из государств на юго-западе Азии.

Столичный и федеральный отделы Интерпола установили местонахождение москвички, после чего местные правоохранительные органы помогли ей вернуться на родину. Выяснилось, что когда потерпевшая гостила в одном из городов Северо-Кавказского региона, знакомая предложила ей работу официантки за границей. Однако там незнакомые люди забрали у нее документы и заставляли заниматься проституцией в течение двух месяцев.

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