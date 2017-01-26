]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
января
pda
Поиск
Архив

В Балашихе устроили спасательную операцию с альпинистами, чтобы снять с дерева енота
31 января 2017 г. | Время публикации 19:19
Рубрики: Животные  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
Целую спасательную операцию провели в подмосковной Балашихе, чтобы снять с дерева упрямого енота. Как пишет "Московский комсомолец", 26 января очевидец сообщил ветеринарным врачам о "неопознанном" звере на дереве возле дома. Прибывшие специалисты узнали в животном обычного енота-полоскуна.

Чтобы снять его с дерева, пришлось обращаться за помощью к альпинистам: в других службах ветеринарам отказали. Так как енот не подпускал к себе людей, ветку, на которой он сидел, подпилили, предварительно привязав к веревке. Внизу врачи растянули простыню для "мягкой посадки", но план не удался, и енот упал в сугроб. Впрочем, никаких повреждений он не получил, как впоследствии убедились ветеринары. Забраться на другое дерево зверьку не позволили: поймали и отвезли в госпиталь птиц, где также лечат млекопитающих. Когда стресс отступит, еноту найдут пристанище.

Еще одну спасательную операцию провели 28 января вблизи деревни Лужки Михайлово-Ярцевского поселения Новой Москвы. Прохожий заметил, что дворовые собаки напали на косулю, и вызвал пожарно-спасательный отряд, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны Москвы. Прибывшая бригада с помощью специального приспособления перенесла раненое животное в автомобиль и доставила в ветеринарную лечебницу.

Ранее пользователей соцсетей умилило видео с котом, спасенным при тушении пожара в районе Гольяново. Животное, пребывавшее в шоковом состоянии, оперативно откачали при помощи кислородной маски. После того, как кот начал стабильно дышать, пожарные отвезли его в ветеринарную клинику. Теперь его жизни ничего не угрожает.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Видео со спасенным пожарными котом обрадовало соцсети
31 января 2017 г.
Видео со спасенным пожарными котом обрадовало соцсети
Сотрудники МЧС при пожаре в одном из домов в Гольяново вынесли из здания пострадавшего кота. Пожарные откачали его при помощи кислородной маски, после чего в ветеринарной клинике животное привели в чувство врачи.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.01.2017   19:59
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 31 января 2017 г. // Последняя новость 19:46
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>