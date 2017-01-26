В Балашихе устроили спасательную операцию с альпинистами, чтобы снять с дерева енота

31 января 2017 г. Видео со спасенным пожарными котом обрадовало соцсети

Сотрудники МЧС при пожаре в одном из домов в Гольяново вынесли из здания пострадавшего кота. Пожарные откачали его при помощи кислородной маски, после чего в ветеринарной клинике животное привели в чувство врачи.