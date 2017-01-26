В Балашихе устроили спасательную операцию с альпинистами, чтобы снять с дерева енота

Целую спасательную операцию провели в подмосковной Балашихе, чтобы снять с дерева упрямого енота. Как пишет "Московский комсомолец"
, 26 января очевидец сообщил ветеринарным врачам о "неопознанном" звере на дереве возле дома. Прибывшие специалисты узнали в животном обычного енота-полоскуна.
Чтобы снять его с дерева, пришлось обращаться за помощью к альпинистам: в других службах ветеринарам отказали. Так как енот не подпускал к себе людей, ветку, на которой он сидел, подпилили, предварительно привязав к веревке. Внизу врачи растянули простыню для "мягкой посадки", но план не удался, и енот упал в сугроб. Впрочем, никаких повреждений он не получил, как впоследствии убедились ветеринары. Забраться на другое дерево зверьку не позволили: поймали и отвезли в госпиталь птиц, где также лечат млекопитающих. Когда стресс отступит, еноту найдут пристанище.
Еще одну спасательную операцию провели 28 января вблизи деревни Лужки Михайлово-Ярцевского поселения Новой Москвы. Прохожий заметил, что дворовые собаки напали на косулю, и вызвал пожарно-спасательный отряд, сообщили
в Департаменте по делам гражданской обороны Москвы. Прибывшая бригада с помощью специального приспособления перенесла раненое животное в автомобиль и доставила в ветеринарную лечебницу.
Ранее пользователей соцсетей умилило видео с котом, спасенным
при тушении пожара в районе Гольяново. Животное, пребывавшее в шоковом состоянии, оперативно откачали при помощи кислородной маски. После того, как кот начал стабильно дышать, пожарные отвезли его в ветеринарную клинику. Теперь его жизни ничего не угрожает.