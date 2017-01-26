Интернет в Москве может подорожать из-за не согласованного с операторами демонтажа проводов Рубрики: Городская инфраструктура

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По его словам, АКС обращалась в мэрию с предложением создать рабочую группу для урегулирования спорных вопросов и разработки поправок в закон о благоустройстве Москвы, однако столичные власти ответили категоричным отказом, посчитав нецелесообразным участие операторов в обсуждении проблемы.



Перенос линий связи под землю означает, что операторам придется платить городу за коллекторную инфраструктуру, а это увеличит себестоимость услуг примерно на 15 процентов. "Затраты превышают размер платы за подвес кабеля примерно в 10 раз", - заявили в АКС. Руководство ассоциации обратилось к курирующему связь заместителю премьер-министра РФ Аркадию Дворковичу с просьбой повлиять на ситуацию.



Отметим, что столичные власти давно планировали перенести "воздушку" под землю, однако до масштабного демонтажа дело не доходило. В 2014 году ФАС выступила против подобных планов, усмотрев в этом нарушение закона о конкуренции. Годом позже мэр Москвы Сергей Собянин заверил антимонопольщиков, что власти не будут демонтировать воздушные линии связи при благоустройстве без согласия провайдеров. Принудительно будут убирать



На деле все вышло иначе. Из-за работ по демонтажу воздушных линий связи на протяжении прошлого года тысячи москвичей на время оказывались без интернета. Факты демонтажа кабелей подтверждали в "Вымпелкоме", "Ростелекоме", а также в дочерней компании "Мегафона" - NetByNet. Представитель "Ростелекома" в октябре утверждал, что с начала 2016 года в Москве из-за несогласованной с операторами срезки проводов доступ к услугам связи Столичные власти продолжают игнорировать операторов связи при демонтаже воздушных кабелей и без всяких согласований переносят провода в кабельную канализацию. Такое положение дел грозит москвичам подорожанием услуг связи в пределах 15 процентов, сообщает агентство RNS со ссылкой на президента Ассоциации компаний связи (АКС) Алексея Стурова.По его словам, АКС обращалась в мэрию с предложением создать рабочую группу для урегулирования спорных вопросов и разработки поправок в закон о благоустройстве Москвы, однако столичные власти ответили категоричным отказом, посчитав нецелесообразным участие операторов в обсуждении проблемы.Перенос линий связи под землю означает, что операторам придется платить городу за коллекторную инфраструктуру, а это увеличит себестоимость услуг примерно на 15 процентов. "Затраты превышают размер платы за подвес кабеля примерно в 10 раз", - заявили в АКС. Руководство ассоциации обратилось к курирующему связь заместителю премьер-министра РФ Аркадию Дворковичу с просьбой повлиять на ситуацию.Отметим, что столичные власти давно планировали перенести "воздушку" под землю, однако до масштабного демонтажа дело не доходило. В 2014 году ФАС выступила против подобных планов, усмотрев в этом нарушение закона о конкуренции. Годом позже мэр Москвы Сергей Собянин заверил антимонопольщиков, что власти не будут демонтировать воздушные линии связи при благоустройстве без согласия провайдеров. Принудительно будут убирать только бесхозные кабели , подчеркивал градоначальник.На деле все вышло иначе. Из-за работ по демонтажу воздушных линий связи на протяжении прошлого года тысячи москвичей на время оказывались без интернета. Факты демонтажа кабелей подтверждали в "Вымпелкоме", "Ростелекоме", а также в дочерней компании "Мегафона" - NetByNet. Представитель "Ростелекома" в октябре утверждал, что с начала 2016 года в Москве из-за несогласованной с операторами срезки проводов доступ к услугам связи был нарушен для примерно 100 тысяч пользователей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 октября 2016 г. В Москве срезают воздушные кабели, оставляя квартиры без связи

Операторы жалуются на массовый несогласованный демонтаж воздушных кабелей на востоке и юго-востоке Москвы. C начала года доступ к услугам связи был нарушен в домах, где проживает примерно 100 тысяч пользователей.

