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Интернет в Москве может подорожать из-за не согласованного с операторами демонтажа проводов
31 января 2017 г. | Время публикации 16:35 | Последние изменения 17:37
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
Столичные власти продолжают игнорировать операторов связи при демонтаже воздушных кабелей и без всяких согласований переносят провода в кабельную канализацию. Такое положение дел грозит москвичам подорожанием услуг связи в пределах 15 процентов, сообщает агентство RNS со ссылкой на президента Ассоциации компаний связи (АКС) Алексея Стурова.

По его словам, АКС обращалась в мэрию с предложением создать рабочую группу для урегулирования спорных вопросов и разработки поправок в закон о благоустройстве Москвы, однако столичные власти ответили категоричным отказом, посчитав нецелесообразным участие операторов в обсуждении проблемы.

Перенос линий связи под землю означает, что операторам придется платить городу за коллекторную инфраструктуру, а это увеличит себестоимость услуг примерно на 15 процентов. "Затраты превышают размер платы за подвес кабеля примерно в 10 раз", - заявили в АКС. Руководство ассоциации обратилось к курирующему связь заместителю премьер-министра РФ Аркадию Дворковичу с просьбой повлиять на ситуацию.

Отметим, что столичные власти давно планировали перенести "воздушку" под землю, однако до масштабного демонтажа дело не доходило. В 2014 году ФАС выступила против подобных планов, усмотрев в этом нарушение закона о конкуренции. Годом позже мэр Москвы Сергей Собянин заверил антимонопольщиков, что власти не будут демонтировать воздушные линии связи при благоустройстве без согласия провайдеров. Принудительно будут убирать только бесхозные кабели, подчеркивал градоначальник.

На деле все вышло иначе. Из-за работ по демонтажу воздушных линий связи на протяжении прошлого года тысячи москвичей на время оказывались без интернета. Факты демонтажа кабелей подтверждали в "Вымпелкоме", "Ростелекоме", а также в дочерней компании "Мегафона" - NetByNet. Представитель "Ростелекома" в октябре утверждал, что с начала 2016 года в Москве из-за несогласованной с операторами срезки проводов доступ к услугам связи был нарушен для примерно 100 тысяч пользователей.
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