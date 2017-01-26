Московских предпринимателей обяжут установить кассы с интернет-доступом для налоговиков Рубрики: Общество

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В сообщении подчеркивается, что налоговики с 1 февраля перестанут регистрировать кассы старого типа, а работать на ранее зарегистрированных можно будет только до конца июня. Власти утверждают, что новые правила сделают жизнь бизнеса проще, поскольку предпринимателям не нужно будет заключать договор технического обслуживания кассового аппарата, что позволит существенно сэкономить. Кроме того, данная мера избавит налоговые органы от необходимости проводить дополнительные проверки: все данные будут анализироваться автоматически на серверах службы. В мэрии также отметили, что теперь участники рынка будут в равных условиях.



Реакции предпринимателей на данную инициативу пока не последовало, однако ранее представители малого и среднего бизнеса неоднократно С 1 июля этого года всех московских предпринимателей обяжут перейти на кассовые аппараты нового образца, оборудованные заменяемым фискальным накопителем - устройством для шифрования данных обо всех проводимых расчетах, сообщается на портале столичной мэрии. Все данные, которые сохраняются на накопителях, будут передаваться через интернет в налоговую службу.В сообщении подчеркивается, что налоговики с 1 февраля перестанут регистрировать кассы старого типа, а работать на ранее зарегистрированных можно будет только до конца июня. Власти утверждают, что новые правила сделают жизнь бизнеса проще, поскольку предпринимателям не нужно будет заключать договор технического обслуживания кассового аппарата, что позволит существенно сэкономить. Кроме того, данная мера избавит налоговые органы от необходимости проводить дополнительные проверки: все данные будут анализироваться автоматически на серверах службы. В мэрии также отметили, что теперь участники рынка будут в равных условиях.Реакции предпринимателей на данную инициативу пока не последовало, однако ранее представители малого и среднего бизнеса неоднократно обвиняли чиновников в создании огромного количества преград, из-за которых любые попытки организовать в столице свое дело заканчиваются убытками и разорением.



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