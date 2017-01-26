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Руководители столичного фитнес-клуба получили условные сроки за утонувшего в бассейне ребенка
31 января 2017 г. | Время публикации 15:31 | Последние изменения 17:32
Рубрики: Происшествия, Дети  
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Global Look Press
Генеральный директор столичного спортивного клуба "Зебра" Сергей Рощупкин и управляющая Ирина Тер-Акопян получили по 2 года лишения свободы условно за гибель ребенка в бассейне после занятий, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя городского управления СК РФ Юлию Иванову.

Следователи, изучившие должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, а также правила поведения в бассейне, установили, что обязательные нормативы сотрудниками заведения не выполнялись, что и привело к трагедии. В ходе следствия руководство клуба выплатило 7 миллионов рублей матери ребенка в качестве возмещения морального вреда.

Расследование велось по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главным виновником произошедшего считается тренер Егор Бортников, которому удалось скрыться от правоохранительных органов. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.
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