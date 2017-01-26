Руководители столичного фитнес-клуба получили условные сроки за утонувшего в бассейне ребенка

28 января 2016 г. Рабочий стройки фитнес-клуба напал на журналистов в Печатниках

Администрация фитнес-клуба, который должен был открыться на улице Полбина, собрала с людей деньги за абонементы, но так и не открыла клуб. Один из рабочих напал на съемочную группу, приехавшую снять об этом сюжет.