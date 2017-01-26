Карту уличной сети Wi-Fi обновили в столице

11 января 2017 г. Топ-10 улиц с бесплатным Wi-Fi составили в Москве

С 31 декабря по 8 января было зафиксировано более 23 тысяч подключений к Wi-Fi, больше всего подключений было зафиксировано 3 января. В список популярных улиц вошли Арбат и Тверская, Никольская и Малая Якиманка, Петровка и другие.