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Карту уличной сети Wi-Fi обновили в столице
31 января 2017 г. | Время публикации 12:02 | Последние изменения 14:12
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Обновленная карта бесплатного уличного Wi-Fi появилась на портале открытых данных. Горожане найдут на ней адреса точек доступа, радиус покрытия и информацию о том, работает ли сеть. Бесплатный беспроводной интернет доступен на большинстве улиц внутри Садового кольца. Всего здесь размещено 1100 точек на более чем 200 улицах. За пределами Садового кольца к городской сети можно подключиться рядом с зоопарком и выходом из станции метро "Краснопресненская".

Одну улицу могут покрывать несколько точек доступа, каждая из которых обеспечивает устойчивое подключение в радиусе 50 метров, одновременно к точке доступа может быть подключено до 50 устройств. Повторной регистрации при переходе с одной улицы на другую не требуется. В дальнейшем возле всех точек доступа планируется установить стойки с информацией о возможности выйти в интернет на улице.

Напомним, в начале сентября прошлого года в центре города была запущена первая очередь сети из 200 точек доступа, среднее время сессии составило 47 минут. Особой популярностью пользуются точки доступа на улицах Тверская, Большая Дмитровка, Никольская, на площади Мясницкие ворота и в Камергерском переулке. Также москвичи активно пользовались беспроводным интернетом в новогодние праздники: с 31 декабря по 8 января было зафиксировано более 23 тысяч подключений к городскому Wi-Fi, среднее время сессии выросло с 45 до рекордных 66 минут. Больше всего подключений было зафиксировано 3 января, а снижаться интерес пользователей к уличному интернету начал 6 января, когда в столицу пришли тридцатиградусные морозы.
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