Московская полиция просит не участвовать в митингах 2 апреля, к которым призывают в интернете Рубрики: Общество

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В полиции пообещали принять "все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы". Ранее в пятницу Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием



На момент написания заметки группы "ВКонтакте" и страница в ЖЖ уже были заблокированы. В одном из роликов YouTube, который требует заблокировать Генпрокуратура, бегущей красной строкой говорится, что о митингах 2 апреля есть лишь противоречивая информация в неофициальных источниках. "Ждем информацию и комментарии на ютуб-канале "Навальный" и "Навальный LIVE", – гласит текст.



В подписи к видео содержатся призыв выйти на "прогулки оппозиции" по Тверской улице до Красной площади и требования, которые намерены предъявить участники акции. Среди них отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращение военных операций в Сирии и на Украине, оправдание Алексея Навального, выплата моральной компенсации всем задержанным на митингах 26 марта, предоставление права свободно собираться на митингах, начало официальных расследований в отношении всех лиц, которые ранее были уличены в коррупции (главы "Роснефти" Игоря Сечина, генпрокурора России Юрия Чайки), а также предоставление четкой стратегии по системному преодолению коррупции в стране.



С другом ролике YouTube, который требует заблокировать Генпрокуратура, содержится скриншот страницы из группы "Требуем системных изменений в стране" "ВКонтакте". Там приводятся аналогичные призывы и требованиями Организаторы акции 2 апреля неизвестны. Организатор группы "ВКонтакте" на связь не выходит, а на странице размещены фотографии, украденные с чужого аккаунта, пишет



"Формально организаторами можно считать группу небезразличных молодых людей из Москвы, обычных студентов. Мы никак не связаны ни с господином Навальным, ни с его Фондом борьбы с коррупцией, ни с какой-либо политической партией или движением (никаких политических амбиций у нас тоже нет)", – сообщается на главной странице группы. Тех, кто не сможет прийти на Красную площадь, призывают пройтись по любому району Москвы с кроссовками на шее или с желтой уточкой в знак солидарности. При этом организаторы подчеркивают, что митинг будет хоть и не разрешенным, но мирным.



Столичная полиция предостерегает от участия в протестных акциях 2 апреля, призывы к которым начали появляться в интернете сразу после митингов 26 марта против коррупции. "В мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день. Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие", – говорится на сайте ГУ МВД В полиции пообещали принять "все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы". Ранее в пятницу Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать два ролика на YouТube, две группы в соцсети "ВКонтакте" и одну запись в "Живом Журнале", где публикуются призывы выйти на митинг 2 апреля в Москве на Красной площади и в других городах.На момент написания заметки группы "ВКонтакте" и страница в ЖЖ уже были заблокированы. В одном из роликов YouTube, который требует заблокировать Генпрокуратура, бегущей красной строкой говорится, что о митингах 2 апреля есть лишь противоречивая информация в неофициальных источниках. "Ждем информацию и комментарии на ютуб-канале "Навальный" и "Навальный LIVE", – гласит текст.В подписи к видео содержатся призыв выйти на "прогулки оппозиции" по Тверской улице до Красной площади и требования, которые намерены предъявить участники акции. Среди них отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращение военных операций в Сирии и на Украине, оправдание Алексея Навального, выплата моральной компенсации всем задержанным на митингах 26 марта, предоставление права свободно собираться на митингах, начало официальных расследований в отношении всех лиц, которые ранее были уличены в коррупции (главы "Роснефти" Игоря Сечина, генпрокурора России Юрия Чайки), а также предоставление четкой стратегии по системному преодолению коррупции в стране.С другом ролике YouTube, который требует заблокировать Генпрокуратура, содержится скриншот страницы из группы "Требуем системных изменений в стране" "ВКонтакте". Там приводятся аналогичные призывы и требованиями Организаторы акции 2 апреля неизвестны. Организатор группы "ВКонтакте" на связь не выходит, а на странице размещены фотографии, украденные с чужого аккаунта, пишет "Московский комсомолец" "Формально организаторами можно считать группу небезразличных молодых людей из Москвы, обычных студентов. Мы никак не связаны ни с господином Навальным, ни с его Фондом борьбы с коррупцией, ни с какой-либо политической партией или движением (никаких политических амбиций у нас тоже нет)", – сообщается на главной странице группы. Тех, кто не сможет прийти на Красную площадь, призывают пройтись по любому району Москвы с кроссовками на шее или с желтой уточкой в знак солидарности. При этом организаторы подчеркивают, что митинг будет хоть и не разрешенным, но мирным.



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