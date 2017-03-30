Московские госслужащие похитили 10 миллионов, наняв две сотни фальшивых работников

Руководителей и сотрудников некого государственного учреждения Москвы уличили в хищении денег под видом трудоустройства работников. Как сообщается на сайте
столичного управления МВД, злоумышленники фиктивно оформили знакомых и "других безработных лиц" более чем на 200 должностей в этом учреждении.
На банковские карты "мертвых душ" регулярно перечислялась "зарплата". Деньгами организаторы аферы распоряжались по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил более 10 миллионов рублей. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве, они находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. Число подозреваемых не называется.
В полиции не уточняют, и о каком учреждении идет речь, но такие схемы нередко применяют коммунальные службы. В прошлом году "Новая газета" описала, как руководство районных ГБУ "Жилищник" присваивает зарплату
дворников через подставных сотрудников. Через каждую карту, оформленную на фальшивого сотрудника, проходят сотни тысяч рублей. Кроме того, схема граничит с рабовладением: дворникам приходится выполнять больший объем работы за меньшие деньги.
В Северном Бутово мошенничество вскрылось при сильных снегопадах: когда понадобилась реальная рабочая сила, чистить снег оказалось некому. Через два месяца после публикации "Новой" мэр Москвы Сергей Собянин уволил
глав управ Северного и Южного Бутово, а также объявил выговор префекту Юго-Западного округа за "ненадлежащий контроль" над коммунальщиками.
Еще спустя десять дней Собянин отправил в отставку по утрате доверия главу управы Донского района
Флору Тюрину, которую ранее заподозрили в мошенничестве. По данным СМИ, руководство районного "Жилищника" должно было фиктивно назначить сотрудникам премии от 30 до 50 тысяч рублей, а потом передать эти деньги главе управы. Однако за Тюриной были установлены наблюдение и прослушка, поэтому замысел не удался.
В ноябре следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий директору ГБУ "Жилищник" района Москворечье-Сабурово. Он на протяжении года выписывал себе премии
, равные трехкратному размеру оклада. При этом в префектуре Южного округа, как писали СМИ, за подчиненного вступились и отказывались отправлять его в отставку.