Московские госслужащие похитили 10 миллионов, наняв две сотни фальшивых работников

1 августа 2016 г. Дворники рассказали, как из их зарплат крадут сотни тысяч рублей

Как выяснила "Новая газета", по документам на участках, которые убирает мигрант, числятся "мертвые души". На работе они не появляются, но каждый имеет банковскую карту, куда приходит зарплата. Эти деньги присваивают начальники.