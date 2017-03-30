Жителям столичных хрущевок могут предложить льготную ипотеку

21 марта 2017 г. Расселение пятиэтажек обернется новыми жилищными проблемами

Для расселения пятиэтажек построят свыше 35 миллионов квадратных метров нового жилья. В них переедут 530 тысяч семей. Хотя девелоперам будет выгодно строить такое жилье, рост кварталов неминуемо приведет к различным проблемам.