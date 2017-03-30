Жителям столичных хрущевок могут предложить льготную ипотеку

Столичные власти рассматривают возможность запуска программы льготной ипотеки в рамках реновации жилого фонда. Об этом заявил "Интерфаксу"
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы не исключаем, что часть жителей сносимых домов при переселении захочет улучшить свои жилищные условия за счет покупки дополнительных площадей. Для этих целей в настоящее время рассматриваются варианты льготной ипотеки, но механизм пока не проработан", - сказал Хуснуллин, не исключив, что в этой части программы может быть привлечено Агентство ипотечного жилищного кредитования, подконтрольное государству.
Ранее участников программы переселения предложили освободить от налога
за новое жилье, полученное взамен снесенного, снизив таким образом налоговую нагрузку. В столичных банках заявили о готовности поддержать программу переселения
, однако эксперты опасаются, что при реализации программы будет построено минимум в два раза больше существующего объема недвижимости, вызвав переизбыток и без того излишнего предложения новостроек. При этом потенциальные покупатели могут не захотеть селиться в домах, куда переехали бывшие жители хрущевок, а рост населения кварталов неминуемо приведет к градостроительным, транспортным и экологическим проблемам
.