"Подслушивающую" тайную комнату нашли в Китайгородской стене

Более 150 находок обнаружили столичные археологи во время наблюдения за подготовительными работами по программе "Моя улица". Как сообщается на портале
мэра и правительства столицы, главным открытием стала тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.
Так называемый "слух" обнаружили у основания Китайгородской стены в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. По мнению археологов, там находилась Богословская башня Китай-города: в мирное время "слух" могли использовать для хранения припасов. А во время военной осады с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект: в комнате было слышно всё, что происходит на улице. Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века.
Как отметил главный археолог столицы Леонид Кондрашев, в течение недели в ходе подготовительных работ к программе "Моя улица" в районе Лубянской и Новой площади было обнаружено беспрецедентное число артефактов. Большая часть 150 предметов представляет собой керамику XVIII–XIX веков: несколько изразцов, фрагменты горшков, мисок, а также хорошо сохранившийся керамический стаканчик. Также найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы, железные бытовые изделия, включая ножи, гвозди и обувные подковы, пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железную стрелу и пушечное ядро XVII века. Все эти находки будут тщательно изучены в ближайшее время.
Кроме того, по словам Кондрашева, археологические работы на Лубянке дойдут до тыльной стороны Китайгородской стены, которую придется разобрать, пишет "Газета.Ru"
. "У нас будет уникальная возможность узнать, как она сконструирована, этого никто не изучал. Мы не ставим цель раскрывать стену целиком. Остальные части стены будут сохранены", — сказал археолог.
Это не первая находка такого рода в центре столицы: так, ранее при ремонте Театральной площади был найден кабак
, существовавший со второй половины XVIII по второе десятилетие XIX века. Он вплотную примыкал к правому берегу реки Неглинки и закрылся к 1819 году, когда были закончены работы по выведению Неглинки в трубу. В срубе были найдены медные монеты, которыми расплачивались клиенты заведения, черепки керамических кружек и стеклянных бутылок и металлические пряжки и пуговицы. А на Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века
: во время противоаварийных работ были найдены русские средневековые монеты XIV–XV веков, а также монеты, отчеканенные в Золотой Орде и серебряный дирхем, из которого был изготовлен православный крест.
Частью парка "Зарядье" также станет обнаруженная в ходе раскопок улица Великая
, которая проходила в районе Мокринского переулка, вела от Кремля к пристани и относится к древнейшему этапу строительства города в XII-XIII веках: также при раскопках были найдены старинные монеты, предметы быта средневековой Москвы и берестяные грамоты.