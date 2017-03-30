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"Подслушивающую" тайную комнату нашли в Китайгородской стене
31 марта 2017 г. | Время публикации 09:20 | Последние изменения 12:56
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Более 150 находок обнаружили столичные археологи во время наблюдения за подготовительными работами по программе "Моя улица". Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, главным открытием стала тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

Так называемый "слух" обнаружили у основания Китайгородской стены в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. По мнению археологов, там находилась Богословская башня Китай-города: в мирное время "слух" могли использовать для хранения припасов. А во время военной осады с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект: в комнате было слышно всё, что происходит на улице. Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века.

Как отметил главный археолог столицы Леонид Кондрашев, в течение недели в ходе подготовительных работ к программе "Моя улица" в районе Лубянской и Новой площади было обнаружено беспрецедентное число артефактов. Большая часть 150 предметов представляет собой керамику XVIII–XIX веков: несколько изразцов, фрагменты горшков, мисок, а также хорошо сохранившийся керамический стаканчик. Также найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы, железные бытовые изделия, включая ножи, гвозди и обувные подковы, пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железную стрелу и пушечное ядро XVII века. Все эти находки будут тщательно изучены в ближайшее время.

Кроме того, по словам Кондрашева, археологические работы на Лубянке дойдут до тыльной стороны Китайгородской стены, которую придется разобрать, пишет "Газета.Ru". "У нас будет уникальная возможность узнать, как она сконструирована, этого никто не изучал. Мы не ставим цель раскрывать стену целиком. Остальные части стены будут сохранены", — сказал археолог.

Это не первая находка такого рода в центре столицы: так, ранее при ремонте Театральной площади был найден кабак, существовавший со второй половины XVIII по второе десятилетие XIX века. Он вплотную примыкал к правому берегу реки Неглинки и закрылся к 1819 году, когда были закончены работы по выведению Неглинки в трубу. В срубе были найдены медные монеты, которыми расплачивались клиенты заведения, черепки керамических кружек и стеклянных бутылок и металлические пряжки и пуговицы. А на Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века: во время противоаварийных работ были найдены русские средневековые монеты XIV–XV веков, а также монеты, отчеканенные в Золотой Орде и серебряный дирхем, из которого был изготовлен православный крест.

Частью парка "Зарядье" также станет обнаруженная в ходе раскопок улица Великая, которая проходила в районе Мокринского переулка, вела от Кремля к пристани и относится к древнейшему этапу строительства города в XII-XIII веках: также при раскопках были найдены старинные монеты, предметы быта средневековой Москвы и берестяные грамоты.
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