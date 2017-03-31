Застройщик высоток на 11-й Парковой объяснил, почему там нельзя построить школу: места мало

На спорном участке 11-й Парковой улицы в Северном Измайлово невозможно построить общеобразовательную школу по требованию жителей, так как "в рамках действующих градостроительных норм возможно строительство только небольших по площади социальных объектов – детских садов и развивающих центров. Принимая во внимание небольшую площадь земельного участка (1 Га), возведение общеобразовательной школы здесь невозможно". Об этом говорится в пресс-релизе
группы компаний "Инград", которая собирается возвести на данном участке жилой комплекс из трех корпусов в 19 и 22 этажа.
Пресс-релиз вышел по результатам встречи застройщика на круглом столе в Госдуме с инициативной группой жителей Северное Измайлово и депутатом Госдумы от "Единой России" по Восточному округу Антоном Жарковым. "Согласно данным Департамента образования города Москвы, Северное Измайлово не испытывает нехватки мест в общеобразовательных школах", – добавляется в материале. Впрочем, пресс-служба не отрицает, что "потребности района в учреждениях дополнительного детского образования недостаточно удовлетворены".
"От "Инграда" на круглый стол пришла руководитель проекта "11-я Парковая" Евгения Гудкова. Еще недавно, в январе, она бегала по стройке на 11-ой Парковой и руководила вырубкой деревьев на участке
. Тогда она плевала на жителей", – комментирует в своем блоге
муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский. Он также напомнил, что в феврале круглый стол по той же проблеме проводила Общественная палата. Тогда представители Москомархитектуры и "Инграда" приглашение поучаствовать игнорировали.
Говоря о возможной отмене градостроительного плана земельного участка на 11-й Парковой представительница "Играда" поинтересовалась, как застройщику компенсируют сотни миллионов рублей, уплаченные в бюджет Москвы за изменение вида разрешенного использования участка. Всего, по ее словам, компания должна уплатить 300 миллионов рублей. "Участок для детского садика в нарушение проекта планировки сначала перевели под жилую застройку, а теперь, когда эта махинация вскрылась, плачут, что потеряли на этом деньги!! Ну вы подумайте! Бедняги!" – иронизирует Барановский.
По итогам круглого стола в "Инграде" заявили о готовности "рассмотреть включение жилого комплекса в проект переселения жителей сносимых пятиэтажных домов старого жилого фонда". Между тем, судя по выступлениям депутата Жаркова, отмена ГПЗУ – практически решенный вопрос. 28 марта он передал в Москомархитектуру обращение, в котором просит заморозить строительство многоэтажки. Жарков отметил, что у него состоялся "конструктивный разговор" с руководством ведомства. "Мы надеемся, что просьба жителей, а точнее их требование, будут услышаны, и скоро мы узнаем о результате, которого все очень ждут", – сказал депутат журналистам.
Напомним, Жарков до недавних пор
не принимал участия в борьбе жителей со скандальной стройкой. Представители "Играда", которые теперь всячески подчеркивают свое согласие на цивилизованный диалог, тоже все это время были глухи к мнению жителей. В январе, невзирая на протесты, рабочие вырубили на 11-й Парковой 504 дерева, включая 50-летние каштаны, липы, клены и яблоневый сад. После этого горожане привязали к забору стройки зеленые ленточки в память о срубленных деревьях, и устроили импровизированную выставку детских рисунков. Вечером того же дня охранник стройки сорвал их.