Небольшой снег пройдет в столице к вечеру Рубрики: Погода

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Кроме того, за этот месяц в столице выпало более 50 миллиметров осадков, что больше нормы более чем в полтора раза. В некоторых городах области, в том числе в Коломне и Дмитрове, выпало две месячные нормы осадков. Последним же "сюрпризом" месяца станет небольшой снег, который пройдет в столице во второй половине дня, максимальная температура воздуха в Москве составит один-три, по области от минус трех до плюс двух градусов.



Кроме того, в столице будет отмечаться повышенное атмосферное давление, в связи с чем у метеозависимых людей могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможно развитие болевого синдрома, приступы мигрени, скачки артериального давления, снижение активности и вялость.



В то же время уже с субботы, 1 апреля, в Москве начнется Март нынешнего года стал самым теплым в Москве за десять лет, однако последний его день завершится снегопадом. Как сообщает портал "Метеоновости" , нынешний месяц войдет в число трех самых теплых за всю историю метеонаблюдений: cредняя месячная температура воздуха составит плюс 2,2 - 2,4 градуса, что выше нормы на 4,4 градуса.Кроме того, за этот месяц в столице выпало более 50 миллиметров осадков, что больше нормы более чем в полтора раза. В некоторых городах области, в том числе в Коломне и Дмитрове, выпало две месячные нормы осадков. Последним же "сюрпризом" месяца станет небольшой снег, который пройдет в столице во второй половине дня, максимальная температура воздуха в Москве составит один-три, по области от минус трех до плюс двух градусов.Кроме того, в столице будет отмечаться повышенное атмосферное давление, в связи с чем у метеозависимых людей могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможно развитие болевого синдрома, приступы мигрени, скачки артериального давления, снижение активности и вялость.В то же время уже с субботы, 1 апреля, в Москве начнется потепление : днем ожидается до 8 градусов тепла, а в воскресенье, 2 апреля, температура составит уже плюс 12 градусов. Потепление продолжится и на следующей неделе: ко вторнику, 4 апреля, синоптики обещают до 15 градусов тепла. Потепление совпадет с сезоном открытия летних веранд: они начнут работать уже в субботу. Монтаж летних кафе начался еще в середине марта. Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, в общей сложности в этом году откроется 2162 веранды – вдвое больше, чем год назад.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 марта 2017 г. В выходные в столицу вернется весна, и откроются летние веранды

Днем в субботу, 1 апреля, в Москве потеплеет до плюс 8 градусов, в воскресенье - до плюс 12. Потепление продолжится и на следующей неделе. А в субботу в столице уже начнут открываться летние веранды.

