"Уволенный" начальник "Жилищника", где трактора имитировали уборку, перевелся в другой район

Начальник ГБУ "Жилищник" Северного Измайлово, уволенный после нашумевшей истории с "глонассящими"
снегоуборочными тракторами, перевелся на аналогичную должность в другой район, где продолжает "накручивать километраж". Об этом сообщил в своем блоге
муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский.
Напомним, в конце января депутат заметил, что два трактора – один с поднятой щеткой, другой со сломанной – ездят по двору, изображая уборку снега. Водитель рассказал Барановскому, что в местном ГБУ "Жилищник" закончились щетки на смену, но технику все равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС.
История получила колоссальный отклик: выяснилось, что "глонассящие" трактора разъезжают и в других районах
. Об имитации уборки рассказали муниципальные депутаты Соколиной Горы и Аэропорта, бесцельные маршруты техники заметили и центре Москвы. Руководитель "Жилищника" Северного Измайлово Алексей Жучков заявлял телеканалу "Москва 24"
, что учреждению важна уборка территории, а не маршрут, по которому проехала техника. На обслуживание тракторов тратятся деньги и дворы должны убираться, отметил он.
В результате трактористов, говоривших с Барановским, уволили
. В ГБУ района заявили, что это были новые сотрудники, не прошедшие испытательный срок, которые якобы сами не хотели работать. Позже, по словам депутата, Жучкова тоже "тихо уволили". Действительно, на сайте управы
исполняющей обязанности начальника районного "Жилищника" значится Юлия Паршенкова.
"Так вот, Жучкова не уволили, а перевели на аналогичную должность в район Соколиная Гора
! Теперь он там начальник "Жилищника"! То есть это было не увольнение, а тактическая перегруппировка в целях укрытия чиновника от назойливых СМИ", – пишет Барановский. По словам депутата, на новой должности Жучков "продолжил свое дело по накручиванию километража".
В качестве подтверждения он ссылается на запись мундепа Соколиной Горы Владимира Шпинькова в Facebook. Тот снова застал в районе "глонассящий" трактор и попытался призвать водителя к ответу. Тракторист же "забаррикадировался" в машине и попытался скрыться, в результате спровоцировав ДТП. "Позвонил руководителю "Жилищника" Жучкову, которого стараниями Дмитрия Барановского уволили из "Жилищника" Северного Измайлово как раз за "глонассящие" тракторы. Жучков ответил, что не знает, что такое ГЛОНАСС, и что ни один трактор не имитирует работу, а именно работает в поте лица и на благо жителей", – пишет Шпиньков.
Еду сегодня по своей любимой Соколиной горе, а, точнее, по Щербаковский улице. Вижу трактор ГБУ "Жилищник" с упоением и поднятой лопатой лавирует во дворах. Пристроился я за ним, покатался немного. Потом запер в тупике и попросил объяснить происходящее. Тракторист забаррикадировался в кабине насмерть и стал куда-то звонить. Потом умудрился объехать меня и вновь на линию "глонасс-распил". Около подъезда дома тормознулся и я решил его объехать. Когда уже почти объехал, тракторист нажал на газ и крутанул руль в мою сторону. Поцарапал молдинг. Вызвали ГАИ, приехали товарищи из Жилищника. Оформили ДТП. Виноват тракторист. Позвонил руководителю Жилищника Жучков, которого стараниями Дмитрий Барановский уволили из Жилищника Северного Измайлово как раз за глонассящие тракторы. Жучков ответил, что не знает, что такое "ГЛОНАСС" и что ни один трактор не имитирует работу, а именно работает в поте лица и на благо жителей. На месте происшествия было долгое разбирательство, в ходе которого меня пытались обвинить в хулиганстве, препятствованию работе уборочной техники и нарушении ПДД (это когда я преследовал трактор). Но сотрудники ГИБДД оказались нормальными ребятами и вынесли верное решение. А Жучкова, похоже, опять надо увольнять! За все тот же глонасс. Жаль только, что это не в моей компетенции. И еще... покупайте страховку КАСКО. На всякий пожарный. Поэтому царапине на молдинге не расстроился! Да и правда важнее!Опубликовано Владимиром Шпиньковым 28 марта 2017 г.
Барановский продолжает, что Жучков был назначен в Северное Измайлово по "протекции кем-то из префектуры (возможно, префектом) вопреки желанию главы управы". "Уволить было нельзя, и заставить хорошо убирать район тоже не получалось. Так они и работали))) Уж если глава управы не мог решить вопрос с уборкой, что говорить о жителях?", – заключил депутат.
Крупные столичные чиновники, ответственные за сферу ЖКХ, о случаях мнимой уборки до сих пор молчат. Комментарии исходят только от районных представителей властей. Так на в управе Тверского района на жалобу жителя ответили, что трактор с поднятой щеткой выполнял "мониторинг территории на предмет выявления мест с образованием снега и наледи для последующей зачистки и обработки реагентом". В префектуре Центрального округа Москвы нарушений на присланных "Газетой.Ru"
видео тоже не заметили.
В марте Дмитрий Барановский обнаружил свидетельство того, что мэрия все-таки обратила внимание на резонанс вокруг "глонассящих" тракторов. На портале госзакупок появилась информация о конкурсе на оснащение щеток 4 тысяч уборочных машин специальными датчиками
. Из городского бюджета на это выделяется до 44,6 миллиона рублей. Выполнить работы планируется к следующей зиме.