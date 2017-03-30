"Уволенный" начальник "Жилищника", где трактора имитировали уборку, перевелся в другой район

5 марта 2017 г. Мэрия повесит датчики на щетки тракторов после скандала с фиктивной уборкой улиц

Мундеп Дмитрий Барановский, который рассказал о проблеме "глонассящих тракторов", считает, что новая мера проблему не решит: у "Жилищников" лишь добавится еще один количественный показатель, который нужно выполнять любым способом.