Третьяковская галерея на Крымском Валу сменит стиль и станет "Новой Третьяковкой"

Третьяковская галерея представила новый фирменный стиль, сайт и название здания музея на Крымском Валу, которое стало "Новой Третьяковкой" в рамках концепции развития до 2025 года. "Мы понимаем, что публика изменилась, у нее другие ожидания и требования, и общение с ней, миром и СМИ невозможно в рамках существующего бренда. Поэтому мы приняли решение начать этот процесс", - сказала на пресс-конференции директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которую цитирует ТАСС.
По словам Трегуловой, официальное название "Третьяковская галерея на Крымском Валу" слишком длинно и "не отражается в сознании", поэтому его решили заменить на "Новую Третьяковку". На английском языке название будет звучать как New Tretyakov. Концепция развития Третьяковской галереи, подразумевающая объединение зданий в Лаврушинском переулке, на Крымском Валу и домов-музеев художников под единым музейным брендом, их реконструкцию и частичное изменение функционала, а также создание новых постоянных экспозиций, будет реализована до 2025 года.
Кроме того, прежний логотип со словами "Третьяковская галерея" на фоне "васнецовского фасада" музея предложили заменить на логотип в виде буквы "Т", которая может трансформироваться в разные элементы фирменного стиля - например, при оформлении буклетов. Измененный логотип должен отсылать не только к историческому зданию в Лаврушинском переулке, но и ко всему музейному комплексу, в состав которого входят также так называемые "малые" музеи - мемориальные дома и квартиры. Каждой из частей комплекса соответствует собственный цвет: так называемый мастер-бренд, объединяющий все музеи Третьяковской галереи, стал золотистого цвета, для Лаврушинского переулка был выбран красный, для малых музеев - зеленый, а для Крымского Вала - синий. Во сколько обойдется ребрендинг, не сообщается, однако Трегулова заметила, что "бюджет был совсем небольшой".
Напомним, в прошлом году здание на Крымском валу стало эпицентром культурного бума: за несколько дней до закрытия выставки художника Валентина Серова посетители устроили потасовку
, повредив одну из входных дверей. Очередь в кассу достигала полукилометра от Садового кольца. Интерес к выставке подстегнул визит президента России Владимира Путина. В итоге работы кисти Серова увидели более 485 тысяч человек. Летом рекорд портретиста Серова побил маринист Иван Айвазовский: его выставку, которая проходила все в той же Третьяковке на Крымском Валу, посетили более 600 тысяч человек. Чтобы не допустить повторения "серовской ситуации", руководство галереи ввело билеты по сеансам
. А в октябре гендиректор Третьяковской галереи уволила
несколько сотрудников, заподозренных в спекуляции билетами.